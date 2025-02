„Der Graf“ kehrt zu Unheilig zurück: Erste Konzerte ab November

Die Band Unheilig ist in der alten Besetzung wieder zurück: Am Mittwoch verkündeten die Musiker das Comeback des „Grafen“, des Frontsängers der Aachener Gruppe. Mit einem Statement auf Instagram sowie der Homepage von Unheilig kündigte die Band, deren größter Hit „Geboren um zu neben“ aus dem 2010er Album „Große Freiheit“ ist, zugleich ein neues Studioalbum sowie eine neue Tour an, die im November 2025 starten soll.

Unheilig-Comeback: „Der Graf“ nach neun Jahren zurück

Überschrieben ist der Comeback-Text der Band mit „Unheilig ist wieder zurück“ in Versalien. „Nach neun Jahren melde ich mich bei Euch wieder zurück“, erklärte „Der Graf“ in der Botschaft. Er habe in seiner langen Abwesenheit nie aufgehört Musik zu machen und Lieder zu schreiben. „Musik ist natürlich immer noch meine Sprache, in der ich mich am besten ausdrücken kann und meine Geschichten erzählen kann“, erklärt der 55-Jährige darin, dessen bürgerlicher Name nicht offiziell bekannt ist.

Dann kündigt der Sänger an, dass Unheilig noch in diesem Jahr „unser Comeback“ feiern werde. „In diesem Jahr gehen wir wieder ins Studio und arbeiten an einem neuen Unheilig-Studioalbum“, zudem werde es Ende 2025 ein paar Konzerte der Band geben.

Unheilig-Tour 2025: In diesen Städten tritt die Band auf

Der Webseite ist zu entnehmen, dass es folgende Unheilig-Konzerte 2025 geben wird:

21.11.2025: Leipzig, Haus Auensee

06.12.2025: Hamburg, Inselpark Arena

18.12.2025: München, Zenith

20.12.2025: Berlin, Uber Eats Music Hall

23.12.2025: Köln, Palladium

29.12.2025: Oberhausen, Turbinenhalle

Wie „Der Graf“ weiter ankündigt, würden auch „Licky, Henning, Potti und die komplette Crew aus vergangenen Tagen“ wieder mit dabei sein. So solle es wie bei früheren Konzerten der Bands auch wieder Meet and Greets für Fans geben.

Unheilig-Tour: Wo es bereits jetzt Tickets gibt

Tickets für die sechs Unheilig-Konzerte sind bereits ab sofort auf der Webseite (externer Link) der Band erhältlich. „Der Graf“ hatte 2016 das vorerst letzte gemeinsame Album mit Unheilig herausgebracht und war im selben Jahr auf Abschiedstournee gewesen.