Deutsche Urlauberin wird am Strand von Lieferwagen überfahren und stirbt

In Playa del Inglés auf Gran Canaria (Spanien) ist eine 64-jährige Deutsche von einem Lieferwagen überfahren worden. Laut der Plattform Kanarenmarkt habe die Frau etwa zehn Meter von einem Kiosk entfernt in der Sonne gelegen, während ihr Mann im Wasser war. Dann habe sie der Lieferwagen erfasst. Sie sei noch am Strand ihren Verletzungen erlegen. Der Unfall ereignete sich laut Kanarenmarkt am Montagmittag gegen 12.30 Uhr.

Tödlicher Unfall am Strand: Zeugen alarmierten sofort die Rettungskräfte

Obwohl Zeugen des Unfalls sofort die Rettungskräfte alarmierten, konnten diese bei ihrem Eintreffen lediglich den Tod der deutschen Touristin feststellen. Auch Rettungsschwimmer und Polizei seien vor Ort gewesen.

Nur wenige Minuten nach dem Unfall konnte der Fahrer des Lieferwagens ausfindig gemacht werden, bei dem es sich nach Angaben von Kanarenmarkt um einen 50-jährigen Mann handelt, der seit mindestens zehn Jahren an dem Strand arbeitet. Zeugen halfen bei der Suche. „Er überfuhr die Frau, ohne dies bemerkt zu haben“, berichtet die Rettungszentrale der Kanarischen Inseln. Laut Mirror hat der Fahrer einen Alkohol- und Drogentest bestanden.

Gran Canaria: Fahrer hätte zur Unfallzeit keine Waren ausliefern dürfen

Nach den Vorschriften der Gemeinde San Bartolomé de Tirajana dürfen Waren dort nur zwischen acht und elf Uhr ausgeliefert werden. Es heißt, der etwa 50-jährige Mann am Steuer des Lieferwagens würde seit mehr als zehn Jahren die Buden am Strand beliefern und demnach Vorschriften und die Umgebung gut kennen. Warum er dennoch außerhalb dieser Zeiten unterwegs war, ist derzeit unklar. Der Strand wurde zeitweise und zu Teilen gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.