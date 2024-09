Passant findet Wasserleiche in der Isar

Am Montagnachmittag hat ein Passant eine Leiche in der Isar entdeckt. Nach Angaben der Polizei habe der Zeuge den Notruf getätigt, nachdem er einen leblosen Körper gesehen hatte, der in einem Baum am Flussufer festhing. Die Leiche sei demnach um ungefähr 15:20 Uhr auf Höhe der Luitpoldbrücke in der niederbayerischen Stadt Landshut gefunden worden.

Polizei konnte Leiche in Isar zunächst nicht identifizieren

Nachdem Einsatzkräfte der Wasserwacht und vom Rettungsdienst alarmiert worden seien, konnten sie den Toten innerhalb von ungefähr einer Stunde bergen. Polizeiangaben zufolge sei die Leiche bisher nicht identifiziert. Kripo und Staatsanwaltschaft Landshut hätten aber die Ermittlungen aufgenommen. Bisher gebe es keine Hinweise auf Gewalt- oder Fremdeinwirken. Details erhofften sich die Beamtinnen und Beamten durch eine Obduktion der Leiche.

Immer wieder kommt es zu lebensgefährlichen Badeunfällen in Flüssen. Für die Isar bei Landshut gelten in der Regel allerdings keine Badeeinschränkungen. Erst am Freitag löste ein unbedachter Surfer dennoch einen Großeinsatz aus. Anwohnerinnen und Anwohner verständigten die Rettungskräfte, nachdem sie einen hilflosen Mann im Fluss gesehen hatten. Diese entdeckten aber nur den Surfer, der es bereits allein ans Ufer geschafft hatte. (mit dpa)