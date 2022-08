Grease-Star Olivia Newton-John mit 73 Jahren gestorben

An der Seite von John Travolta in dem Musicalfilm "Grease" wurde Olivia Newton-John weltberühmt. Jetzt ist sie im Alter von 73 Jahren an Brustkrebs verstorben.

Als Sandy und Danny wurden sie legendär: Olivia Newton-John und John Travolta waren das High-School-Paar der späten Siebziger. Der Musicalfilm "Grease" aus dem Jahr 1978 ist heute ein Klassiker. Mit ihrem kessen Auftritt in dem Film gelang der damals bereits bekannten Newton-John der Durchbruch. Aber schon Jahre vorher war die britisch-australische Künstlerin und Enkelin des deutschen Physik-Nobelpreisträgers Max Born ein Star.

1968 nahm Newton-John ihre erste Folk-Platte auf. Mit Schmusesongs wurde sie besonders in Amerika viel gehört. Songs wie "On The Banks Of Ohio", "If You Love Me Let Me Know", "I Honestly Love You" und "Have You Never Been Mellow" machten sie zur Schlagerqueen. Nach "Grease" ging es auch mit der Schauspielkarriere weiter, bereits 1980 mit dem Fantasy-Musical "Xanadu". Ein Jahr später erschien dann ihr erfolgreichstes Album und gleichzeitig größter Hit: "Physical".

Olivia Newton-John: Sie kämpfte schon seit Jahren mit Brustkrebs

Im Jahr 1992 kam die Diagnose: Brustkrebs. Newton-John sagte Tourneen ab und zog von ihrer Wahlheimat Kalifornien zeitweise nach Australien um. Ihre Ehe mit dem Tänzer Matt Lattanzi, mit dem sie eine Tochter hatte, ging drei Jahre später in die Brüche. Jahrzehntelang kämpfte Newton-John gegen den Brustkrebs an, wurde zu einer Brustkrebs-Aktivistin. "Olivia war ein Symbol für Sieg und Hoffnung, mehr als 30 Jahre lang, in denen sie ihren Weg mit Brustkrebs teilte", postete ihr Ehemann John Easterling auf ihren Social-Media-Kanälen. Newton-John sei am Montagmorgen "friedlich" im Kreis ihrer Familie auf ihrer Ranch in Südkalifornien gestorben.

Video: ProSieben

Bei ihrer Behandlung setzte Newton-John auf Schulmedizin und Cannabis-Produkte. Ihr Mann baue Cannabis an und bereits ihr Tinkturen vor, die sie täglich zu sich nehme, sagte die Künstlerin 2019 in einem Interview mit der dpa. Dadurch könne sie auf starke Schmerzmittel verzichten. Gemeinsam mit Ehemann Easterling setzte Newton-John sich für die medizinische Verwendung von Cannabis ein.

Olivia Newton-John: John Travolta trauert um seine Sandy

Die Bestürzung in Hollywood war groß, als die Nachricht von Newton-Johns Tod bekannt gemacht wurde. Viele Schauspiel- und Musikkollegen bekundeten ihre Trauer in den sozialen Medien. Besonders liebevoll verabschiedete sich "Grease"-Co-Star John Travolta von seiner Sandy: "Meine liebste Olivia, du hast all unsere Leben so viel besser gemacht. Dein Einfluss war unglaublich. Ich liebe dich so sehr", postete der 68-Jährige auf seinem Instagram-Profil. Er unterschrieb das Bild mit "Dein Danny, dein John!"