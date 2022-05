Green Nudging: So helfen Eisbären dabei, beim Duschen Energie zu sparen

Kleiner Stupser, große Wirkung: Beim Green Nudging bringen uns Eisbären dazu, umweltschonender mit Energie umzugehen – und so ihre Lebensräume zu schützen.

Am Anfang sind fünf Eisbären auf dem Duschkopf zu sehen. Aber peu a peu verschwinden sie. Erst vier, dann drei, zwei, einer. Die Botschaft: Je kürzer die Dusche, desto mehr Eisbären bleiben übrig.

Schweizer Ingenieure haben das Produkt entwickelt. Sie konnten in Studien zeigen, dass Menschen tatsächlich kürzer duschen – und im Durchschnitt ganze 22 Prozent Energie sparen!

Die Eisbären wirken als "Green Nudge". Ein Stupser ans Gewissen, sich umweltfreundlicher zu verhalten. Letztendlich kommt es beim "Green Nudging" darauf an, die Menschen ohne Verbote oder Regeln zu umweltfreundlicherem Verhalten zu animieren – und die Eisbären machen das ganz hervorragend.

"Green Nudging": Anreize statt Verbote für Klimaschutz

Dabei veranschaulichen die Eisbären die Folgen des Klimawandels: Wer im Alltag viel Energie verbraucht, trägt zu Treibhausgasen bei. Die beschleunigen die Klimaerwärmung, was das Eis schmelzen lässt und den Lebensraum der Eisbären bedroht.

Das Konzept des freundlichen darauf hinweisens funktioniert auch in anderen Bereichen gut, zum Beispiel die Smileys bei Geschwindigkeitsbeschränkungen innerorts. Nudging ist ein Konzept, das zum Klimaschutz beitragen kann, ohne dass sich Menschen in ihrem persönlichen Leben eingeschränkt oder bevormundet fühlen. Sie bekommen keine Regeln auferlegt, sondern fühlen sich dazu animiert, selbst ihr Handeln anzupassen – ganz ohne das als Einschnitt zu empfinden.

Entwickelt wurde das Nudging-Konzept von den amerikanischen Verhaltensökonomen Richard Thaler, der 2017 den Nobelpreis erhielt, und Cass Sunstein. Sie haben gezeigt, wie Menschen durch kleine Anregungen ohne jeglichen Zwang zu Verhaltensänderungen gebracht werden können.

Manipulation ist das nicht, sondern eher ein Verhaltensangebot, eine Alternative, sagt Elisabeth Dütschke vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung.

Mit Eisbären duschen gehen: So funktioniert Nachhaltigkeit mit "Green Nudging"

Nudges sollten auch im Kampf gegen den Klimawandel besser genutzt werden, sagt die Psychologin: "Wir sollten uns das Potenzial, das in solchen Anreizen liegt, nicht entgehen lassen." Dütschke bezweifelt aber, dass Menschen durch solche Nudges zu Umweltfreunden werden, die es vorher nicht waren.

Oft reicht als "Nudge" schon eine konkrete Information wie etwa Symbole die zeigen, in welchen Müll was gehört.

So auch im Fall der Eisbären: Die Firma Amphiro, die den Duschkopf entwickelt hat, lässt den Duschkopf auch via App mit einem Smartphone verbinden. Dort sieht man nicht nur den Wasser- und Energieverbrauch der eigenen Dusche. Man kann auch die Schnelligkeit, mit der die Eisbären verschwinden, einstellen. In der App ist dann zu sehen, wie sich ihr Energieverbrauch entwickelt.

