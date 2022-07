Antonow kracht in Feld: Warnung vor giftigen Dämpfen

Die Frachtmaschine mit 11,5 Tonnen Munition an Bord stürzt in Griechenland ab. Nur mit Glück kommt es nicht zu einer noch größeren Katastrophe. Was Augenzeugen erzählen.

„Wir sahen einen Feuerball, der aus dem Himmel auf die Erde zuraste. Dann folgte der Aufprall. Im selben Moment fiel der Strom aus.“ So beschreibt eine Bewohnerin des Dorfes Antifilippi den Absturz einer Frachtmaschine nahe der nordgriechischen Hafenstadt Kavala am späten Samstagabend. Spezialisten der griechischen Armee begannen am Sonntag damit, die Wrackteile des ukrainischen Flugzeugs zu untersuchen. Das hatte Munition geladen. Die Behörden warnten daher die Bevölkerung vor giftigen Dämpfen und forderten sie auf, Fenster und Türen zu schließen und Häuser nicht zu verlassen.

Videos von Augenzeugen zeigen das schon in der Luft brennende Flugzeug sowie eine gewaltige Explosion beim Aufprall. Der Feuerschein war kilometerweit zu sehen. Feuerwehren und Rettungsmannschaften konnten wegen des starken Rauchs, zahlreichen weiteren Detonationen und giftiger Gase zunächst nicht bis zur Absturzstelle vordringen.

Erst am Sonntagmorgen wurde das Ausmaß des Unglücks deutlich. Die abstürzende Maschine hatte eine Schneise der Verwüstung in die Felder gepflügt, von ihr selbst blieben nur kleine Trümmerteile übrig. Lediglich vom vorderen Teil des Rumpfes waren größere Stücke zu erkennen. Alle acht Besatzungsmitglieder starben.

Behauptungen, die Antonow habe Waffen von Serbien in die Ukraine transportieren sollen, wies der serbische Verteidigungsminister zurück

Das Flugzeug vom Typ Antonow An-12, eine viermotorige Turboprop-Frachtmaschine, war am Samstagabend um 20.36 Uhr (MESZ) in der serbischen Stadt Nis gestartet. Das 1971 an die russische Aeroflot ausgelieferte Flugzeug gehörte seit Anfang dieses Jahres der ukrainischen Fluggesellschaft Meridian Aviation. Ziel des Fluges war Dhaka, die Hauptstadt von Bangladesch.

Feuerwehrleute arbeiten in der Nacht an der Absturzstelle der Frachtmaschine in Nordostgriechenland. Foto: Ilias Kotsireas/InTime News via AP, dpa

Der serbische Verteidigungsminister Nebojsa Stefanovic sagte, die Maschine habe 11,5 Tonnen Mörsergranaten und Blendgranaten an Bord gehabt, bestimmt für das Verteidigungsministerium in Bangladesch. Solche Munition werde in Serbien produziert. Das Flugzeug habe alle erforderlichen Genehmigungen gehabt. Behauptungen in Medien, die Antonow habe Waffen von Serbien in die Ukraine transportieren sollen, wies er zurück. Das Flugzeug gehöre lediglich einer ukrainischen Fluggesellschaft, betonte er.

Lesen Sie dazu auch

Über der nördlichen Ägäis meldeten die Piloten der Flugsicherung Probleme mit einem der Triebwerke und baten um Genehmigung für eine Notlandung. Die Maschine flog dann eine 180-Grad-Kurve, um den Flughafen von Kavala anzusteuern. Der Pilot kündigte noch eine Notlandung im Gelände mit eingefahrenem Fahrwerk an, bevor um 22.47 Uhr Ortszeit der Funkkontakt abriss. Kurz darauf stürzte die Maschine etwa 20 Kilometer vor dem Flughafen auf ein Feld. Weil sie eine Hochspannungsleitung streifte, fiel in der Umgebung der Strom aus.

Eine Anwohnerin berichtete, dass die abgestürzte Frachtmaschine vom Typ Antonow ihr Haus nur knapp verfehlt habe

Christos Tsokalidis saß im Dorf Paleochori mit Freunden gerade draußen beim Abendessen: „Wir sahen Flammen, die vom Himmel kamen, dann hörten wir den Aufschlag. Sogar zwei Stunden nach dem Absturz waren Explosionen von der Absturzstelle wahrzunehmen“, erzählte er. Eine Anwohnerin berichtete, die Maschine habe ihr Haus nur knapp verfehlt.

Flammen lodern an der Absturzstelle des Flugzeugs, einige Kilometer von der Stadt Kavala entfernt. Foto: Ilias Kotsireas/InTime News via AP, dpa

Stamatis Kouretsis aus dem Dorf Antifilippi gehörte zu den ersten, die die Absturzstelle erreichten. „Die ätzenden Dämpfe brannten uns im Hals“, sagte er. Am Sonntagnachmittag traf eine 14-köpfige Spezialeinheit der griechischen Streitkräfte zur Bekämpfung von ABC-Kampfstoffen am Unglücksort ein. Auch aus dem Umweltministerium in Athen flogen Experten nach Kavala. Eine Evakuierung von Antifilippi war am Sonntag nicht ausgeschlossen.