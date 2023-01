Viel Sonne, günstige Preise: Immer mehr Deutsche kaufen sich Immobilien in Griechenland

Plus Ausländische Käufer reißen sich um Domizile und Altersruhesitze in Griechenland. Viele kommen aus Deutschland. Die 300 Sonnentage im Jahr sind nicht der einzige Grund.

„Ist das nicht herrlich?“, fragt Jürgen Seidel. Die Wintersonne strahlt von einem wolkenlosen Himmel. Von der Terrasse ihrer Wohnung blicken Seidel und seine Frau Edith hinunter auf den Strand von Voula. Über das silbern glitzernde Meer schweift ihr Blick dann weiter in die Ferne, hinüber zur Insel Ägina. Dahinter ragen die Bergketten der Halbinsel Peloponnes auf. Das Thermometer zeigt 19 Grad. „Wir können uns gar nicht sattsehen an diesem Panorama“, sagt Edith Seidel.