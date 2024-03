Griechische Ostern 2024: Termin und Bräuche zum orthodoxen Osterfest

Ostern, oder Pascha, wie es in Griechenland genannt wird, ist das bedeutendste Fest im griechisch-orthodoxen Kalender. Hier finden Sie das Datum und Infos rund um Bräuche zum griechischen Osterfest.

Das griechische Osterfest findet an einem anderen Datum statt als das katholische und evangelische Osterfest. Die Feierlichkeiten beginnen bereits eine Woche vor Ostersonntag, am 05. Mai, in der sogenannten "Großen Woche" oder "Karwoche", und gipfeln in der Auferstehungsmesse am späten Samstagabend.

Wann ist das griechische Ostern 2024 und warum feiern nicht alle Christen gemeinsam?

Das griechische Ostern findet in diesem Jahr am Sonntag, dem 5. Mai statt. Das Datum unterscheidet sich vom westlichen Osterfest, um teilweise bis zu fünf Wochen. Es werden nämlich unterschiedliche Kalender verwendet: Katholiken und Evangelen nutzen für ihr Kirchenjahr den gregorianischen Kalender, die griechisch-orthodoxe Kirche verwendet den julianischen Kalender.

Die Termine im Überblick:

Gründonnerstag : 02. Mai 2024

: 02. Mai 2024 Karfreitag : 03. Mai 2024

: 03. Mai 2024 Großer Samstag: 04. Mai 2024

Ostersonntag : 05. Mai 2024

: 05. Mai 2024 Ostermontag : 06. Mai 2024

Das griechische Ostern: Vorbereitungen und Höhepunkt

Fastenzeit

Die Osterzeit beginnt in Griechenland 40 Tage vor Ostern mit der Fastenzeit. Dabei verzichten die Gläubigen häufig auf Fleisch und ernähren sich laut dem Bayerischen Landesverband für Heimatpflege hauptsächlich von Meeresfrüchten, Reis und Gemüse. Jeden Freitag werden in den Kirchen insgesamt fünf Hymnen gesungen, die der Heiligen Mutter Gottes gewidmet sind.

Die Große Woche

Die Woche vor Ostern wird als "Große Woche" (Megáli Ebdomáda) bezeichnet. Sie beginnt am Großen Montag und endet am Großen Samstag mit der feierlichen Auferstehungsmesse. Während dieser Zeit finden täglich Gottesdienste statt, in denen Psalmen über das Leben Gottes vorgetragen werden. Das Fasten nehmen viele Gläubige während der Großen Woche besonders ernst: Es wird sogar zusätzlich auf Öl und Milchprodukte verzichtet.

"In dieser Woche hat sich Jesus für die Menschheit geopfert, indem er sein Blut vergossen hat. Aus diesem Grund dürfen die Christen nicht mit Blut in Berührung kommen oder Nahrung zu sich nehmen, die vom Tier stammt", schreibt der Bayerische Landesverband für Heimatpflege auf Brauchwiki.de.

Das sind die Termine während der großen Woche:

Gründonnerstag : Am Gründonnerstag werden laut dem Bayerischen Landesverband für Heimatpflege zwölf Evangelien zu den Leiden Jesu gelesen. In manchen Gottesdiensten wird am Gründonnerstag die Kreuzigung Jesu nachgestellt. Die Gemeinde verfolgt die Zeremonie mit angezündeten Kerzen und legt Blumen und Kränze vor das Kreuz, um ihre Trauer auszudrücken.

Am werden laut dem Bayerischen Landesverband für zwölf Evangelien zu den Leiden Jesu gelesen. In manchen Gottesdiensten wird am die Kreuzigung Jesu nachgestellt. Die Gemeinde verfolgt die Zeremonie mit angezündeten Kerzen und legt Blumen und Kränze vor das Kreuz, um ihre Trauer auszudrücken. Karfreitag : Der Gottesdienst an Karfreitag ist ebenfalls voller Symbolik: Die Jesusfigur wird vom Kreuz genommen, anschließend in ein weißes Tuch gewickelt und in einen hölzernen, mit Blumen bestückten Sarg gelegt. Dieser Sarg wird anschließend in einer Prozession um die Kirche getragen.

Der Gottesdienst an ist ebenfalls voller Symbolik: Die Jesusfigur wird vom Kreuz genommen, anschließend in ein weißes Tuch gewickelt und in einen hölzernen, mit Blumen bestückten Sarg gelegt. Dieser Sarg wird anschließend in einer Prozession um die Kirche getragen. Großer Samstag und Auferstehung: Der Höhepunkt der Osterfeierlichkeiten ist der Große Samstag. In einer feierlichen Zeremonie wird das Heilige Licht an die Gläubigen verteilt, und um Mitternacht verkündet der Psalm die Auferstehung Jesu. Dieser Moment wird mit Glockenläuten, Feuerwerk und dem Austausch von Grüßen begleitet.

Der Höhepunkt der Osterfeierlichkeiten ist der Große Samstag. In einer feierlichen Zeremonie wird das Heilige Licht an die Gläubigen verteilt, und um Mitternacht verkündet der Psalm die Auferstehung Jesu. Dieser Moment wird mit Glockenläuten, Feuerwerk und dem Austausch von Grüßen begleitet. Ostersonntag : Wie das Auswärtige Amt berichtet, gleicht Griechenland am Ostersonntag einem "riesigen Picknick-Platz". Traditionell wird nämlich Lamm am Spieß im Freien gegrillt.

Griechische Ostern 2024: Bräuche und Traditionen im Überblick