Wer tritt bei "Grill den Henssler" 2022 gegen den Star-Koch an? Wir verraten Ihnen die Kandidaten in Staffel 17.

Bis auf die Geburtstagsüberraschungen zum halben Jahrhundert von Steffen Henssler sieht bei " Grill den Henssler" 2022 alles relativ normal aus. Drei Promis stellen sich an den Herd und bereiten ein Mahl vor, das aus vier Gängen besteht. Die erste Runde steht dabei unter dem herausfordernden Motto "Impro-Gang" (Gang natürlich, nicht Gäng!). Es gibt lausige acht Minuten Zeit für den Kampf Hensslers gegen die Übermacht aller drei Gegner. Bei den nächsten Gängen sind die Kandidatinnen und Kandidaten dann auf sich gestellt und haben auch etwas mehr Zeit. Dabei erhalten sie Rat und Tat von einem Profi-Koch, während Steffen Henssler mutterseelenallein vor sich hinkochen muss. Wer, wenn nicht er? Am Schluss werden die Werke von einer Jury bewertet, die sich in dieser Staffel ein wenig anders zusammensetzt als bisher. Wer am Ende die meisten Punkte erhält, gewinnt ein Preisgeld. Das allerdings fließt natürlich nicht in die Tasche des Siegers, sondern wird einem wohltätigen Zweck gespendet.

Moderatorin der Show ist, wie gewohnt, Laura Wontorra. Die Übertragung und Wiederholung von "Grill den Henssler" 2022 liegt in den bewährten Händen von Vox und dem Streaming-Anbieter RTL+ - je nachdem, ob Sie die konventionelle Version im linearen TV oder die digitale Ausgabe mit ihrer unendlichen Fülle an Komfort-Features bevorzugen.

"Grill den Henssler" 2022: Kandidaten in Staffel 17

Im Moment können wir Ihnen nur die Kandidaten der ersten Folge verraten, weil Vox die Namen der Promis für die jeweiligen Sendetermine von "Grill den Henssler" 2022 noch nicht enthüllt hat. Wir bleiben wachsam und melden uns, wenn es denn soweit ist.

Folge 1 am 9. Oktober 2022, 20.15 Uhr, Vox

Daniel Wirtz (Vorspeise)

Gyu Tataki

(Vorspeise) Gyu Tataki Jörg Pilawa (Hauptspeise)

Seezunge mit Kartoffel und Pfifferlingen

(Hauptspeise) Seezunge mit Kartoffel und Pfifferlingen Verona Pooth mit Jörg Pilawa , Daniel Wirtz und Paul Panzer (Dessert)

Regenbogen-Muffin

Crêpe Suzette

Apfel im Bierteig nach Omas Art mit Zabaglione

Folge 2 am 16. Oktober 2022, 20.15 Uhr, Vox

Maxi Gstettenbauer (Vorspeise)

Jorge González (Hauptspeise)

Tahnee (Dessert)

Folge 3 am 23. Oktober 2022, 20.15 Uhr, Vox

Kandidaten noch nicht bekannt

Folge 4 am 30. Oktober 2022, 20.15 Uhr, Vox

Kandidaten noch nicht bekannt

Folge 5 am 6. November 2022, 20.15 Uhr, Vox

Kandidaten noch nicht bekannt

Wie lief die vorige Staffel von "Grill den Henssler"? Sie trug die Nummer 16.

Wir können Ihnen natürlich nicht die komplette Vergangenheit der Show aufblättern. Aber was bisher in diesem Jahr gelaufen ist, wollen wir Ihnen nicht vorenthalten.