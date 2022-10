"Grill den Henssler" 2022: Moderatorin Laura Wontorra hat einen berühmten Vater

Laura Wontorra moderiert auch im Herbst "Grill den Henssler" 2022. Die Infos rund um die Moderatorin inklusive Alter und Größe lesen Sie hier im Porträt.

Am 9. Oktober 2022 bringt Vox die Herbst-Staffel von " Grill den Henssler" 2022 zur Primetime auf die Monitore der Nation. Wie gewohnt muss sich Profi-Koch Steffen Henssler wieder mit diversen deutsche Promis, Stars und Sternchen am Herd herumschlagen - das ist natürlich nur im übertragenen Sinn gemeint. Diesmal zählen Promis wie Schauspiel-Stars Andrea Sawatzki und Ralf Moeller, Tanz-Ikone Jorge González ("Let’s Dance"), Sänger Sasha, die Moderations-Profis Melissa Khalaj und Wayne Carpendale, Uwe Herrmann ("Zwischen Tüll und Tränen"), Stand-up-Comedienne Tahnee sowie Comedian Maxi Gstettenbauer dazu.

In einer der Folgen tritt das Ehepaar Amira und Oliver Pocher - in sämtlichen Gängen - gegen den Koch-King an. Der wird übrigens in Kürze 50 Jahre alt - weswegen der Sender in Folge 1 die eine oder andere Überraschung plant.

Bewertet werden die Gerichte von der "Grill den Henssler"-Jury, die aus Reiner Calmund, Christian Rach und Jana Ina Zarrella (45) besteht, die den Platz von Mirja Boes einnimmt.

Jana Ina Zarelli Foto: Privat/RTL

Die Promis werden von Christian Lohse, Martin Müller, Lucki Maurer, Alexander Wulf und Martin Klein gecoacht. Moderatorin ist wieder Laura Wontorra. Sie wollen mehr über die 33-Jährige erfahren? In diesem Porträt haben wir alle Informationen zu der Moderatorin für Sie zusammengefasst.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: wetter.com

Laura Wontorra bei "Grill den Henssler" 2022: Alter und Größe - ein kurzer Steckbrief

Hier finden Sie alle wissenswerten Eckdaten zu Laura Wontorra im Überblick:

Name: Laura Wontorra

Alter : 33 Jahre

: 33 Jahre Geburtsdatum : 26. Februar 1989

: 26. Februar 1989 Geburtsort : Berlin

: Wohnort : Köln

: Beruf : Fernsehmoderatorin

: Fernsehmoderatorin Größe: 1,75 Meter

1,75 Meter Social Media: Instagram @laurawontorra

Fünf Sendetermine bietet "Grill den Henssler" in Staffel 17 - alle neuen Folgen werden von Laura Wontorra moderiert.

Lesen Sie dazu auch

"Grill den Henssler" 2022: Moderatorin Laura Wontorra im Porträt

Laura Wontorra wurde am 26. Februar 1989 in Berlin geboren und ist im deutschen Fernsehen schon längere Zeit als Moderatorin bekannt. Ihr Vater ist der Fernsehmoderator und Fußballexperte Jörg Wontorra. Nach dem Abitur studierte Laura Wontorra von Oktober 2008 bis September 2011 Medienmanagement mit dem Schwerpunkt PR und Kommunikation an der Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation in Köln.

Nach dem Abschluss ihres Studiums 2011 mit dem Bachelor of Arts und zahlreichen Praktika folgte bis März 2013 ein Volontariat beim Münchener Pay-TV-Sender Sky. Bereits während Volontariats und auch im Anschluss daran war sie als Berichterstatterin und als Feld-Reporterin bei verschiedenen Sport-Events für den Sender tätig.

Laura Wontorra moderiert neben "Grill den Henssler" 2022 auch "Ninja Warrior Germany"

Im Juli 2013 wechselte sie schließlich zum Sport-Sender Sport1 und war dort bis Anfang 2017 als Moderatorin im Einsatz. Seit 2016 ist sie neben Jan Köppen und Frank Buschmann Teil des Moderationstrios von "Ninja Warrior Germany". Darüber hinaus steht sie für fußballbegeisterte Zuschauer bei "100% Bundesliga" vor der Kamera und begrüßt dort die Fans. Und auch für die Vox-Zuschauer ist die 33-jährige Berlinerin kein unbekanntes Gesicht: Im Finale der Frühjahrsstaffel von "Grill den Henssler" im Jahr 2019 trat sie im Promiteam bereits zum zweiten Mal gegen TV-Koch Steffen Henssler an - damals musste sich ihr Team geschlagen geben.

Mittlerweile hat sie die Seite gewechselt und schaut Henssler und den prominenten Hobby-Köchen als Moderatorin auf die Finger - sie fühlt ihnen während des Battles auf den Zahn. Seit Staffel 11 moderiert Laura Wontorra mittlerweile die Kochshow. In einem Interview, das sie noch vor der ersten von ihr moderierten Ausgabe im Jahr 2020 führte, scherzte Wontorra über ihre Aufgabe und sagte damals: "Die beste Nachricht für alle Beteiligten von "Grill den Henssler": Ich komme endlich nicht mehr zum Kochen, sondern nur noch zum Moderieren und Fragen stellen!".