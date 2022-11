"Grill den Henssler" 2022: Sendetermine, Sendezeit und alle Infos zu Staffel 17

"Grill den Henssler" ist mit neuen Folgen ins TV zurückgekehrt. Alle Infos rund um Sendetermine und Sendezeit von Staffel 17 der Koch-Show haben wir hier für Sie.

Das Koch-Duell "Grill den Henssler" ist mit Staffel 17 und fünf neuen Folgen zurückgekehrt. Am Konzept der Show hat sich nichts geändert, aber die eine oder andere Überraschung wird es in den neuen Episoden dennoch geben. Jana Ina Zarrella löst Mirja Boes als Jurorin in der Jury ab und wird in den fünf neuen Folgen an der Seite von Reiner Calmund und Christian Rach die von Steffen Henssler und seinen prominenten Herausforderern zubereiteten Gerichte bewerten. Außerdem wurde Steffen Henssler am 27. September 2022 50 Jahre alt, weshalb der Heimatsender Vox in der ersten Folge der neuen Staffel eine Überraschung für den Star-Koch parat hat.

Wann ging Staffel 17 von "Grill den Henssler" 2022 bei Vox an den Start? Wie sieht es mit Sendeterminen und Sendezeit aus und welche Kandidaten sind in den neuen Folgen dabei? Wir beantworten diese Fragen hier für Sie und haben alle Infos zur 17. Staffel der Koch-Show für Sie.

"Grill den Henssler" 2022: Wann startete die 17. Staffel?

Der Starttermin für Staffel 17 von "Grill den Henssler" 2022 war der 9. Oktober 2022. Los geht es dann wie immer um 20.15 Uhr bei Vox. Den Staffel-Start hat der Sender über den offiziellen Instagram-Account der Sendung angekündigt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Sendetermine und Sendezeit von "Grill den Henssler" 2022: Wann laufen die neuen Folgen im TV?

Insgesamt hat Vox fünf neue Folgen der Koch-Show angekündigt, in denen Steffen Henssler gegen die Kandidaten von "Grill den Henssler" 2022 antritt. Während der Star-Koch alle drei Gänge selbst kochen muss, ist immer ein Promi entweder für Vorspeise, Hauptgang oder Dessert zuständig. Außerdem erhalten die Herausforderer Unterstützung durch drei Koch-Coaches, die ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. In Staffel 17 sind Christian Lohse, Martin Müller, Lucki Maurer, Alexander Wulf und Martin Klein als Coaches mit dabei.

Bisher hat Vox noch nicht alle Sendetermine offiziell bestätigt. Sollte sich noch etwas ändern, informieren wir Sie hier darüber. Das sind die Sendetermine der 17. Staffel von "Grill den Henssler" 2022:

Folge 1: 9. Oktober 2022, 20.15 Uhr, Vox

Folge 2: 16. Oktober 2022, 20.15 Uhr, Vox

Folge 3: 23. Oktober 2022, 20.15 Uhr, Vox

Folge 4: 30. Oktober 2022, 20.15 Uhr, Vox

Folge 5: 6. November 2022, 20.15 Uhr, Vox

Die Jury in Staffel 17 von "Grill den Henssler"

Lesen Sie dazu auch

Lange Zeit hat das Dreiergespann bestehend aus Reiner Calmund, Mirja Boes und Christian Rach in der Show die Kochkünste bewertet, ohne zu wissen, ob die prominenten Kandidaten oder aber Steffen Henssler das vorliegende Gericht gekocht haben. In der neuen Staffel gibt es in der Jury von "Grill den Henssler" ein neues Gesicht: Jana Ina Zarrella übernimmt für Mirja Boes.

Kandidaten bei "Grill den Henssler" 2022: Welche Promis sind dabei?

Bisher hat Vox noch nicht alle prominenten Kandidatinnen und Kandidaten bekannt gegeben, die es in Staffel 17 mit Steffen Henssler am Herd aufnehmen wollen. Diese Promis sind als Kandidaten in Staffel 17 von "Grill den Henssler" dabei:

Andrea Sawatzki

Ralf Moeller

Jorge González

Sasha

Melissa Khalaj

Wayne Carpendale

Uwe Herrmann

Tahnee

Maxi Gstettenbauer

Amira und Oliver Pocher

Die Moderatorin in Staffel 17 von "Grill den Henssler"

Die Moderatorin von "Grill den Henssler" ist auch in Staffel 17 Laura Wontorra. Sie ist seit 2020 in der Koch-Show dabei und moderiert außerdem unter anderem "Ninja Warrior Germany" und "Top Dog Germany – Der beste Hund Deutschlands". Im kommenden Jahr wird sie außerdem die finale Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" moderieren.

Star-Koch Steffen Henssler vorgestellt

Der Namensgeber der Show, Steffen Henssler, kocht bereits seit 2004 im Fernsehen und war im Laufe seiner Karriere an zahllosen Koch-Sendungen wie "Topfgeldjäger", "Die Küchenschlacht" und "Familien-Kochduell" beteiligt. Neben seiner Fernsehkarriere betreibt der Koch auch mehrere Restaurants wie das "GO by Steffen Henssler" und das "ONO". In Staffel 17 von "Grill den Henssler" stellt sich Steffen Henssler wieder neuen Promis und neuen Herausforderungen am Herd.

Übertragung von "Grill den Henssler" 2022 live im TV und Stream

Wie gewohnt ist auch in Staffel 17 Vox für die Übertragung von "Grill den Henssler" im TV und Stream zuständig. Sie können die Koch-Show zum einen im Fernsehen bei Vox verfolgen oder aber auch auf den Live-Stream im Internet zurückgreifen, den Sie über die Streaming-Plattform RTL+ abrufen können. Dazu benötigen Sie jedoch ein kostenpflichtiges Abo, das je nach Paket zwischen 2,99 Euro und 9,99 Euro kostet. (AZ)