Übertragung und Wiederholung: So sehen Sie "Grill den Henssler" 2022

"Grill den Henssler" 2022 läuft im TV und Stream. In diesem Artikel bekommen Sie die Infos zur Übertragung und erfahren wo es ganze Folgen als Wiederholung zu sehen gibt.

" Grill den Henssler" 2022 ist mit neuen Folgen in der Frühlingsstaffel-Staffel zu sehen. Auch dieses Mal sind wieder einige Specials geplant. So gibt es unter anderem ein Dschungel-, Oster- und, passend zu Muttertag, ein Muttertags-Special.

Mit dabei sind unter anderem Schlagersänger Mickie Krause, Fußballspieler Lukas Podolski und Komikerin Ilka Bessin. Moderiert wird "Grill den Henssler" wie gewohnt von der 33-jährigen Moderatorin Laura Wontorra.

Wann werden die neuen Folgen von "Grill den Henssler" 2022 im TV ausgestrahlt? Kann die Sendung auch im Live-Stream mitverfolgt werden? Und gibt es online Wiederholungen der Folgen zu sehen? Die Antworten auf diese Fragen und viele weitere Infos zur neuen Staffel der Kochshow finden Sie hier bei uns.

Video: ProSieben

Übertragung: So sehen Sie "Grill den Henssler" 2022 im TV und Live-Stream

Die Kochshow "Grill den Henssler" ist seit dem 10. April 2022 im Fernsehen zu sehen. Die neuen Folgen werden in den darauffolgenden Wochen immer sonntags zur Primetime um 20.15 Uhr bei Vox im Fernsehen ausgestrahlt. Die Sendung läuft also kostenlos im Free-TV. Zeitgleich zur Ausstrahlung im TV, kann die Sendung auch im Stream bei RTL+ (ehemals TV Now) mitverfolgt werden.

Dafür ist jedoch der Abschluss einer kostenpflichtigen Premium-Mitgliedschaft bei dem Dienst notwendig. Die Kosten für ein Abonnement bei RTL+ Premium belaufen sich nach Angaben der Mediengruppe auf 4,99 Euro im Monat. Das Angebot ist monatlich kündbar. Neukunden haben außerdem die Möglichkeiten, den Dienst 30 Tage lang kostenlos auszuprobieren und zu testen.

Wiederholung: "Grill den Henssler" 2022 - Ganze Folge kostenlos online nachschauen?

Sie sind zum regulären Ausstrahlungstermin um 20.15 Uhr bereits anderweitig verplant und können die aktuelle Folge von "Grill den Henssler" 2022 daher nicht live im TV oder Stream verfolgen? Kein Problem! RTL+ bietet Ihnen nämlich auch die Möglichkeit die einzelnen Folgen nach der Ausstrahlung als Wiederholung anzuschauen.

Dieser Service ist bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nach der TV-Ausstrahlung (in der Regel bis zu eine Woche lang) kostenlos möglich. Wenn Sie die aktuellen Folgen jedoch zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal in der Mediathek der Sendergruppe abrufen möchten oder Ausgaben der vergangenen Staffeln sehen wollen, so ist der Abschluss eines kostenpflichtigen Abos notwendig.

Konzept: So läuft "Grill den Henssler" 2022 ab

Bei "Grill den Henssler" stellen sich in der Regel immer drei Promis einem Koch-Duell mit Steffen Henssler. Pro Sendung werden vier Gänge zubereitet: In der ersten Kochrunde, dem sogenannten "Impro-Gang", in dem innerhalb von acht Minuten ein Gericht gekocht werden muss, treten die Promis zu dritt gegen Steffen Henssler an. Bei den weiteren Gängen kochen die prominenten Teilnehmer jeweils alleine und haben etwas mehr Zeit. Während des Kochens bekommen die Stars Unterstützung von einem Profikoch. Steffen Henssler ist hingegen auf sich alleine gestellt.

Am Ende jedes Ganges werden die Speisen von einer Jury beurteilt. Diese setzt sich aus der Komikerin Mirja Boes, dem Fernsehkoch Christian Rach und dem Fußballmanager Reiner Calmund zusammen. Wer am Ende die meisten Punkte erhält, gewinnt ein Preisgeld, welches für einen guten Zweck gespendet wird.