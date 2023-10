"Grill den Henssler" 2023 im TV und Stream: Übertragung und Wiederholung der Kochshow

Die Jubiläumsstaffel von "Grill den Henssler" wird auf VOX ausgestrahlt. Hier erhalten Sie alle wichtigen Informationen zur Übertragung im TV und Stream.

Zum zehnten Geburtstag der Sendung " Grill den Henssler" mit titelgebenden Starkoch Steffen Henssler startet abermals ein Wettkampf in der Kocharena. Verschiedene Prominente treten gegen den renommierten Koch an und müssen sich vor der Jury bestehend aus Jana Ina Zarrella, Christian Rach und Reiner Calmund beweisen. Bekannte TV-Köche wie Christian Lohse, Lucki Maurer, Maximilian Lorenz und Marcello Fabbri unterstützen die Kandidaten in dieser Staffel. Auch Moderatorin Laura Wontorra ist wieder mit dabei. 2019 nahm sie noch am Wettkampf teil und ist nun jedoch die Moderatorin von "Grill den Henssler". Früher waren Annie Hoffmann, Ruth Moschner und Jochen Schrapp für diese Aufgabe verantwortlich.

Die Aufnahmen für die Sendung finden in den Studios der Magic-Media-Company in Köln-Ossendorf statt. Die Produktion von "Grill den Henssler" liegt in den Händen der ITV Studios Germany GmbH. In der Jubiläumsstaffel der Kochsendung möchte Steffen Henssler seine bisherige Erfolgsquote von fast 70 Prozent verbessern.

Doch wann beginnt das Jubiläumsspecial von "Grill den Henssler" und welche Sendetermine sind geplant? Wann und wo können Sie die neuen Folgen von "Grill den Henssler" 2023 schauen? Hier erhalten Sie alle Details rund um die TV-Übertragung, den Streaming-Optionen und die Wiederholung der Kochshow.

"Grill den Henssler" 2023: Übertragung im TV und Stream

Wie üblich wird VOX die 10. Staffel der Kochshow "Grill den Henssler" ausstrahlen. Die Episoden werden am darauffolgenden Donnerstag nach der sonntägigen Erstausstrahlung auf Vox up wiederholt. Die Jubiläumsstaffel der Sendung läuft, laut offiziellen Sendeterminen von "Grill den Henssler" 2023, ab dem 22. Oktober vier Wochen lang immer sonntags mit vier brandneuen Folgen. Hier finden Sie die Sendetermine von den neuen Folgen der 10. Staffel in einer Übersicht:

Außerdem haben Sie die Option, die Sendung auf dem sendereigenen Streamingdienst RTL+ zu streamen. Das Premium-Paket von RTL+ hat einen monatlichen Preis von 6,99 €. Das Max-Paket hat einen monatlichen Preis von 9,99 € während das Family-Paket 14,99 € aufzeigt. Auf der Website des Streaminganbieters finden Sie Infos rund um die verschiedenen Pakete und eine Übersicht zu den Inhalten der Pakete.

"Grill den Henssler" 2023: Ganze Folgen als Wiederholung sehen

Neben der TV-Ausstrahlung auf VOX und der Streaming-Option über RTL+ können Sie die Sendung auch in ihrer Wiederholung schauen. Diese werden auf VOX up zu sehen sein. Die Wiederholungen auf VOX up werden voraussichtlich so aussehen: