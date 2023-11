"Grill den Henssler" 2023: Das sind die Kandidaten in der Jubiläumsstaffel

Staffel 10 von "Grill den Henssler" ist eine Jubiläumsausgabe und ist seit Oktober auf VOX zu sehen. Hier finden Sie alle Infos zu den Promi-Kandidaten.

" Grill den Henssler" feiert sein Jubiläum im Herbst, da vor einem Jahrzehnt die erste Episode ausgestrahlt wurde. In der 10. Staffel plant der Starkoch erneut, gegen verschiedene Prominente in der Kocharena anzutreten.

Die neue Staffel von "Grill den Henssler" läuft, laut offiziellen Sendeterminen von "Grill den Henssler" 2023, seit dem 22. Oktober 2023 um 20.15 Uhr auf VOX und wird vier Wochen lang jeden Sonntag eine neue Folge präsentieren. Die Wiederholungen der Folgen finden Sie jeweils am Donnerstag nach der sonntäglichen Ausstrahlung am Sonntag auf VOX up um 20.15 Uhr.

Doch welche Promis sind dieses Mal mit dabei? Namen wie Jan van Weyde und Luna Schweiger sind angekündigt worden und hier finden Sie einen Überblick mit allen angekündigten Kandidaten.

"Grill den Henssler" 2023: Diese Promis sind als Kandidaten mit dabei

Folge 1 - 22. Oktober 2023: Paul Panzer, Mirja Boes, Oliver Pocher, Jan van Weyde

Paul Panzer : Paul Panzer , bürgerlich Dieter Tappert , ist deutscher Comedian, Schauspieler und Live-Streamer. Er wurde am 8. Januar 1972 in Düren geboren und wuchs in Köln auf. Seinen Bühnennahmen verdankt er seinen aufgezeichneten Scherzanrufen, in denen er sich als Paul Panzer vorstellte. Zusammen mit Mario Barth schrieb er das Drehbuch zum Film "Männersache", in dem er auch eine Hauptrolle spielt.

Die deutsche Komikerin, Schauspielerin und Sängerin wurde am 3. September 1971 in geboren. Sie verwendete das Künstlerpseudonym "Möhre" während ihrer Zeit als Partyschlagersängerin. Ihre Fernsehkarriere startet 2002 und sie ist bis 2006 in der Comedysendung "Die Dreisten Drei" mit dabei. Zwischen Januar 2016 und Februar 2017 war die Moderatorin der RTL-Sendung "Die Puppenstars". Oliver Pocher : Oliver Pocher , geboren am 18. Februar 1978 in Hannover , ist deutscher Komiker, Entertainer, Influencer , Schauspieler und Fernsehmoderator. Am 28. Oktober 1998 trat Pocher erstmals im Fernsehen auf, und zwar in der Nachmittags-Talkshow, die von Bärbel Schäfer moderiert wurde. Im November 2016 beteiligte sich Pocher an der Tanzshow " Deutschland tanzt" auf ProSieben und belegte den zweiten Platz. In der RTL -Sendung " Pocher und Papa auf Reisen", von 2020 bis 2023 ausgestrahlt, erkundeten Oliver Pocher und sein Vater gemeinsam verschiedene Reiseziele.

Folge 2 - 29. Oktober 2023: Luna Schweiger, Oliver Kalkofe, Kim Fischer

Luna Schweiger : Luna Marie Schweiger wurde am 11. Januar 1997 in Berlin geboren und ist eine Schauspielerin mit sowohl deutscher als auch US-amerikanischer Staatsangehörigkeit. Sie ist die Tochter von Til Schweiger , deutscher Schauspieler und Regisseur, und hatte ihr Filmdebüt 2007 in seinem Film "Keinohrhasen". In dem im Jahr 2013 ausgestrahlten Tatort-Fernsehfilm "Willkommen in Hamburg " spielte sie die Rolle der Lenny. In ihrer Freizeit widmet sich Luna Schweiger dem Reiten und nimmt als Springreiterin vorwiegend an regionalen Springturnieren teil.

Folge 3 - 05. November 2023: Kristina Vogel, Marianne und Michael, Ilka Bessin

Kristina Vogel : Kristina Vogel , geboren am 10. November 1990 in Leninskoje , damals Teil der Kirgisischen SSR in der Sowjetunion (heute Kirgisistan), ist eine ehemalige deutsche Bahnradsportlerin und zweifache Olympiasiegerin, die außerdem mit elf Weltmeistertiteln in der Eliteklasse ausgezeichnet wurde. Im Juni 2018 erlitt sie bei einem Trainingsunfall eine Verletzung, die zu einer Querschnittlähmung führte. Seit 2019 ist Vogel außerdem als TV-Expertin für das ZDF tätig

Folge 4 - 12. November 2023: Sidney Hoffmann, Guido Cantz, Evelyn Burdecki