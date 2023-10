"Grill den Henssler" 2023: Start, Sendetermine und alle Infos zur Jubiläumsstaffel

Die 10. Staffel von "Grill den Henssler" ist wie immer auf VOX zu sehen. Hier finden Sie Infos rund um Start und Sendetermin der Jubiläumsstaffel.

In diesem Herbst feiert " Grill den Henssler" ein besonderes Jubiläum, da vor zehn Jahren die erste Folge ausgestrahlt wurde. Insgesamt hat Steffen Henssler in 142 Sendungen 101 Siege errungen. Der Starkoch hat eine Erfolgsquote von fast 70 Prozent und strebt an, diese weiter zu steigern. Steffen Henssler stellt sich abermals dem Wettstreit am Herd gegen verschiedene Promis. Insgesamt haben bis jetzt 270 Prominente an "Grill den Henssler" teilgenommen. Die drei häufigsten Gäste waren Detlef Steves (18 Mal), Verona Pooth (sieben Mal) und Mario Barth (sechs Mal).

Doch welche Prominenten stellen sich im Jubiläumsspecial der Herausforderung gegen Steffen Henssler? Wann beginnt die Staffel und wie sehen die Sendetermine aus? Hier finden Sie alle Details zur Show sowie den Start-Termin der Jubiläumsstaffel.

"Grill den Henssler" 2023: Start der Jubiläumsstaffel

10 Jahre "Grill den Henssler". Die 10. Staffel der Kochshow steht in den Startlöchern. Das Jubiläumsspecial beginnt am 22. Oktober 2023. Insgesamt sind vier neue Folgen geplant.

Sendetermine von "Grill den Henssler" 2023

Die Jubiläumsstaffel der Sendung läuft ab dem 22. Oktober vier Wochen lang immer Sonntags. Hier finden Sie eine Übersicht der Sendetermine:

Folge 1: 22. Oktober 2023, ab 20.15 Uhr bis 23.40 Uhr auf VOX

22. Oktober 2023, ab 20.15 Uhr bis 23.40 Uhr auf Folge 2: 29. Oktober 2023, ab 20.15 Uhr bis 23.40 Uhr auf VOX

29. Oktober 2023, ab 20.15 Uhr bis 23.40 Uhr auf Folge 3: 05. November 2023, ab 20.15 Uhr bis 23.40 Uhr auf VOX

05. November 2023, ab 20.15 Uhr bis 23.40 Uhr auf Folge 4: 12. November 2023, ab 20.15 Uhr bis 23.40 Uhr auf VOX

Übetragung von "Grill den Henssler" 2023

Die 10. Staffel der Kochshow "Grill den Henssler" wird von VOX übertragen. Die Wiederholungen der Folgen werden auf Vox up am darauffolgenden Donnerstag nach der VOX-Ausstrahlung am Sonntag zu sehen sein. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die Sendung auf RTL+ zu streamen.

Kandidaten

Auch die Kandidaten der neuen Staffel sind bekannt. In der ersten Folge werden Paul Panzer, Mirja Boes, Oliver Pocher und Jan van Weyde von Christian Lohse gecoacht. In Folge 2 wird Lucki Maurer der Coach von Luna Schweiger, Oliver Kalkofe und Kim Fisher. Weiter geht es mit Folge 3, in welcher Maximilian Lorenz als Coach von Kristina Vogel, Marianne und Michael und Ilka Bessin agiert. In der letzten Folge der Staffel bekommen Sidney Hoffmann, Guido Cantz und Evelyn Burdecki Unterstützung von Marcello Fabbri.

Jury und Moderatorin

Die Teilnehmer müssen die Juroren mit ihren Kochkünsten überzeugen. In der Jury sitzen in der neuen Staffel von "Grill den Henssler" Jana Ina Zarrella, Christian Rach und Reiner Calmund. Auch in den vier neuen Ausgaben der Kochshow übernimmt Laura Wontorra die Moderation.