Jury bei "Grill den Henssler“ 2025: Das sind die Juroren in Staffel 20

„Grill den Henssler“ ist eine beliebte Kochshow im deutschen Fernsehen, die vor mehr als einem Jahrzehnt ihre TV-Premiere hatte. Hauptakteur der Show ist der Namensgeber Steffen Henssler – ein renommierter Koch, der auch in Staffel 20 vor der Kamera steht. Diese Ausgaben von „Grill den Henssler“ werden ab 16. Februar 2025 wöchentlich ausgestrahlt. Die Sendetermine markieren insgesamt sechs Folgen.

Moderatorin der Sendung ist auch diesmal Laura Wontorra. In der neuen Frühjahrsstaffel von „Grill den Henssler“ stellen sich wieder zahlreiche Promis der kulinarischen Herausforderung. In der Show wird die Küche zum Schauplatz hitziger Duelle und kreativer Kreationen. Zum Auftakt fordert Jurorin Jana Ina Zarrellas Familie das kulinarische Können heraus – ihr Schwager Stefano Zarrella tritt gemeinsam mit Semino Rossi und Verona Pooth gegen Steffen Henssler an.

Im Kartoffel-Special bekommt es Henssler mit Henning Krautmacher, Evelyn Burdecki und Evil Jared zu tun, während er im Pärchen-Special mit Detlef Steves ein schlagkräftiges Duo bildet. Ihre Gegner: Cheyenne Ochsenknecht & Nino Sifkovits, Katja Burkard & Hans Mahr sowie Chryssanthi Kavazi & Tom Beck. Im abschließenden Coach-Special wartet schließlich ein besonders harter Wettkampf, in dem Henssler gegen Elif Oskan, Ralf Zacherl und Sepp Schellhorn antreten muss.

Außerdem wollen Model Eva Padberg, Schauspieler Armin Rohde, Entertainer Julian FM Stoeckel, Unternehmerin und Youtuberin Sally, Schauspieler Axel Stein sowie die Beet-Brüder Klaus & Gunnar dem Starkoch Steffen Henssler die Hölle am Herd heiß machen. Und wie steht es mit den Juroren und Coaches von "Grill den Henssler“ 2025? Wir verraten es Ihnen.

"Grill den Henssler" 2025: Das ist die Jury

Die "Grill den Henssler" Jury setzte sich lange aus Reiner Calmund, Christian Rach und Komikerin Mirja Boes zusammen - bis Boes aufgrund ihrer zeitlichen Einschränkungen durch Jana Ina Zarrella ersetzt wurde. Wir stellen Ihnen die aktuellen Juroren vor.

Eine wichtige Vorbemerkung noch: Reiner Calmund hatte während der Dreharbeiten zu Folge 3 laut einer Pressemitteilung von Vox Herz- und Kreislaufprobleme und musste deshalb die Aufzeichnungen abbrechen. Er wurde von den Gastjuroren Bruce Darnell und Ali Güngörmüş vertreten. Inzwischen, so meldete der Sender am 22. Januar 2025, sei „Calli“ glücklicherweise „wieder gesund und munter“. Und am 5. Februar 2025 zitierte ihn express.de mit diesem erfreulichen Statement: „Mir geht’s hervorragend, ich bin wieder topfit“.

Reiner Calmund, diesmal also nur zu Anfang dabei

Reiner Calmund ist das dienstälteste Jury-Mitglied von "Grill den Henssler" und bewertet die Gerichte von Steffen Henssler und dessen Mitstreitern seit der ersten Ausstrahlung in 2013. Mit knapp 30 Jahren Erfahrung als Manager von Bayer Leverkusen spielte der in Brühl geborene Calmund eine Schlüsselrolle bei der Transformation des einstigen Underdog-Vereins in einen erfolgreichen Club. Neben seiner Tätigkeit im Fußball hat der 75-Jährige auch sein schriftstellerisches Talent mit dem Buch "Eine Kalorie kommt selten allein" bewiesen und ist in zahlreichen TV-Formaten wie Quizshows, Dokus und Talkshows präsent. Als leidenschaftlicher Genießer bringt Reiner Calmund sein Wissen über gutes Essen in seine Bewertungen mit ein und scheut vor keinem unverblümten Kommentar zurück.

Icon Vergrößern Reiner Calmund Foto: Henning Kaiser, dpa Icon Schließen Schließen Reiner Calmund Foto: Henning Kaiser, dpa

Christian Rach

Im Jahr 1986 eröffnete Christian Rach sein erstes Restaurant in Hamburg und etablierte sich schnell als Spitzenkoch. Bereits 2005 erlangte er große Bekanntheit durch seine RTL-Sendung "Rach, der Restauranttester", in der er sein Wissen einsetzte, um in Not geratene Restaurants wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Christian Rach erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Bayerischen Fernsehpreis und die Goldene Kamera. Danach widmet er sich neuen TV-Projekten wie "Rachs Restaurantschule" oder "Rach undercover". Neben seiner Arbeit im Fernsehen ist Rach auch als Autor aktiv und hat bereits viele Kochbücher veröffentlicht, in denen er seine kulinarische Ideen und Genusskonzepte teilt.

Icon Vergrößern Christian Rach Foto: TVNOW / Frank W. Hempel (Archivbild) Icon Schließen Schließen Christian Rach Foto: TVNOW / Frank W. Hempel (Archivbild)

Jana Ina Zarrella

Seit 2022 gehört Jana Ina Zarrella als Jurymitglied zur "Grill den Henssler"-Familie. Sie ist die Nachfolgerin von Mirja Boes, ehemaliges Jury-Mitglied und Kandidaten des Jubiläumspecials. Jana Ina stammt aus Brasilien und ist in den Bereichen Moderation, Gesang und Modelarbeit tätig. Seit 2005 ist sie mit dem Sänger von "Bro'Sis", Giovanni Zarrella, verheiratet. Sie hat eine lange Leidenschaft fürs Kochen und veröffentlichte gemeinsam mit Johann Lafer ein Kochbuch namens "Casa Zarrella", in dem sie ihre Lieblingsrezepte teilten. Jana Ina war auch schon dreimal Gast in der Kochsendung "Grill den Henssler" und ist daher mit den Herausforderungen der Sendung bestens vertraut.

Einspringer für „Calli“ - die sind die beiden Gastjuroren bei "Grill den Henssler"

Bruce Darnell

Icon Vergrößern Bruce Darnell Foto: Rolf Vennenbernd, dpa Icon Schließen Schließen Bruce Darnell Foto: Rolf Vennenbernd, dpa

Bruce Darnell ist ein US-amerikanischer Choreograf, der auch als Model und Laufsteg-Coach tätig ist. Bekannt wurde er vor allem durch seine Rolle als Jurymitglied in den Fernsehsendungen „Germany’s Next Topmodel“ und „Das Supertalent“. Darnell, 1957 in Colorado geboren, diente als Fallschirmjäger bei der 82. US-Luftlandedivision in Fort Bragg, North Carolina und hat zweieinhalb Jahre Soziologie studiert. Heute lebt er in den Niederlanden.

Ali Güngörmüş

Icon Vergrößern Ali Güngörmüş Foto: Bodo Marks, dpa Icon Schließen Schließen Ali Güngörmüş Foto: Bodo Marks, dpa

Ali Haydar Güngörmüş wurde 1976 im ostanatolischen Pageou geboren. Er ist ein deutsch-türkischer Sternekoch und TV-Akteur. Er begann seine Karriere 1995 in München und erhielt 2005 seinen ersten Michelin-Stern für das Restaurant „Le Canard Nouveau“ in Hamburg. 2014 eröffnete er das Restaurant „Pageou“ in München, gefolgt von „Pera Meze“ 2022. Güngörmüş ist bekannt aus TV-Sendungen wie „Die Küchenschlacht“, „Grill den Henssler“ und „Kitchen Impossible“.

"Grill den Henssler" 2025: Die Coaches

Gecoacht werden die Kandidaten von "Grill den Henssler" von diesen sechs Spitzenköchen:

Alina Meissner-Bebrout – Innovative Spitzenköchin mit moderner Interpretation klassischer Gerichte

Johann Lafer – Bekannter TV-Koch, bekannt für raffinierte Genussküche und handwerkliche Präzision

Thomas Bühner – Ehemaliger Drei-Sterne-Koch, Meister der aromatischen Komplexität und avantgardistischen Küche

Ali Güngörmüş – Verbindet mediterrane und orientalische Einflüsse mit feinen Geschmacksnuancen

Elif Oskan – Spezialistin für türkische Küche mit modernen, kreativen Akzenten.

Markus Stöckle – Experte für kreative Alpenküche mit Fokus auf regionale Zutaten und innovative Kombinationen