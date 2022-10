Das ist die Jury bei "Grill den Henssler" 2022

"Grill den Henssler" ist mit Staffel 17 und neuen Folgen zu Vox zurückgekehrt. Wir stellen Ihnen die Mitglieder der Jury hier vor. Und wer sind die Coaches der Promis?

" Grill den Henssler" gehört zu den beliebtesten Koch-Shows im deutschen TV und lockt immer wieder zahlreiche Zuschauer vor die Monitore. Nun gibt es fünf neue Sendetermine von "Grill den Henssler" 2022.

Im Mittelpunkt der Show steht diesmal natürlich auch wieder Starkoch Steffen Henssler und es gibt einen Grund zu feiern: Der Koch-Profi wird in Kürze 50 Jahre alt, was Vox für einige Überraschung in der ersten Folge genutzt hat. Außerdem bekommt die Jury ab Herbst Verstärkung: Neben Reiner Calmund und Christian Rach wird in den neuen Folgen auch Jana Ina Zarrella als Coach dabei sein.

Die Moderation übernimmt wie gewohnt Laura Wontorra. Hier in diesem Artikel erfahren Sie alles über die Juroren bei "Grill den Henssler" 2022. Los ging es am 9. Oktober 2022 zur Primetime um 20.15 Uhr auf Vox.

"Grill den Henssler": Jury im Herbst 2022

Reiner Calmund

Reiner Calmund ist das Urgestein der "Grill den Henssler"-Jury. Bereits seit der Erstausstrahlung 2013 verkostet und bewertet er die Gerichte von Steffen Henssler und seinen Kontrahenten. Knapp 30 Jahre lang war der gebürtige Brühler als Manager von Bayer Leverkusen tätig und verhalf dem einstigen Außenseiter-Verein zum Erfolg.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Darüber hinaus stellte der 73-Jährige mit "Eine Kalorie kommt selten allein" seine Fähigkeiten als Autor unter Beweis und ist im TV in zahlreichen Quizshows, Dokumentationen oder Talksendungen präsent.

Als bekennender Genießer kennt sich Reiner Calmund mit gutem Essen aus und nimmt bei seiner Bewertung kein Blatt vor den Mund.

"Grill den Henssler" 2022: Jury-Mitglied Rainer Calmund. Foto: TVNOW / Frank W. Hempel

Christian Rach

Christian Rach eröffnete 1986 sein erstes Restaurant in Hamburg. Der Spitzenkoch wurde bereits 2005 mit seiner RTL-Sendung "Rach, der Restauranttester" bekannt und brachte mit seinem Know-how schlecht laufende Restaurants wieder auf Vordermann.

Nach zahlreichen Auszeichnungen, wie dem Bayrischen Fernsehpreis oder der Goldenen Kamera widmete sich Christian Rach neuen Fernsehprojekten wie "Rachs Restaurantschule", "Rach undercover" oder "Rach sucht: Deutschlands Lieblingsrestaurant".

Neben seinen Fernsehproduktionen ist Rach als Autor tätig und veröffentlichte bislang vier Kochbücher, in denen er seine Genuss-Ideen zum Besten gibt.

"Grill den Henssler" 2022: Jury-Mitglied Christian Rach. Foto: TVNOW / Frank W. Hempel

Jana Ina Zarrella

Jana Ina ist ab Herbst 2022 als neues Mitglied der Jury von "Grill den Henssler" dabei. Damit löst sie ihre Vorgängerin Mirja Boes ab, ein Multitalent der Unterhaltungsbranche. Jana Ina wurde am 12. Dezember 1976 als Janaína Vizeu Berenhauser Borba, in Petrópolis, Rio de Janeiro geboren. Seit September 2005 ist sie mit dem Bro'Sis-Sänger Giovanni Zarrella verheiratet und nahm seinen Nachnamen an. Die geborene Brasilianerin lebt in Deutschland und arbeitet als Moderatorin, Sängerin und Model.

Jana Ina ist schon länger kulinarisch begeistert und hat gemeinsam mit Johann Lafer ihre Lieblingsrezepte in einem Kochbuch namens "Casa Zarella" veröffentlicht. In der Koch-Show "Grill den Henssler" war die 45-Jährige selbst bereits dreimal zu Gast und freut sich über den jetzigen Rollenwechsel: "Es wird aufregend nun auf der anderen Seite des Tellers zu sitzen".

Foto: Privat / RTL

"Grill den Henssler" 2022, Staffel 17: Das sind die Coaches

Insgesamt gibt es in der 17. Staffel fünf neue Folgen. Los ging es am 9. Oktober 2022, um 20.15 Uhr. Die Übertragung und Wiederholung von "Grill den Henssler" 2022 übernehmen Vox und RTL+. Diese Coaches begleiten die Teilnehmer von "Grill den Henssler" 2022: