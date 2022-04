"Grill den Henssler" 2022: Das sind die Kandidaten bei den Frühlings-Specials

"Grill den Henssler": Bei Vox steht eine neue Staffel des beliebten Kochduells ins Haus. Wer sind in der Ausgabe 2022 die Kandidaten? Hier finden Sie die Namen der Teilnehmer und alle Termine.

" Grill den Henssler" 2022: Vox kündigt freudestrahlend einen "bunten Strauß voll Frühlingsspecials" an. Die sechs brandneuen Folgen laufen ab Sonntag, 10. April 2022 - von da an dann ebenfalls sonntags. Sendebeginn ist immer zur Primetime um 20.15 Uhr, Moderatorin ist wieder Laura Wontorra.

Die Folgen der Frühlings-Specials von "Grill den Henssler" 2022 stehen fast alle unter einem besonderen Motto: "Dschungel", " Ostern", "Muttertag" und - dieses hier animiert zu lustvollem Rätseln - "Mario Barth". Werden da vielleicht gedünstete Kalauer an Kalbshirn gereicht? Legen Sie ihrer Fantasie bitte auf kein Fall irgendwelche Fesseln an! Übrigens: Für Steffen Henssler ist diese Art kulinarischer Komposition insgesamt eine völlig neue Erfahrung.

"Ich bin ein Star - holt mich hier rein!" Den Start der Kochbattle-Show macht das Dschungel-Special, in dem der jüngst gekürte IBES-König Filip Pavlović sowie Anouschka Renzi und Harald Glööckler am Herd gegen Steffen Henssler zeigen wollen, dass ihre Kochkünste über die Zubereitung von Reis mit Bohnen deutlich hinausragen.

Zu Ostern wird neben vielen bunten Überraschungen erstmals Gänge-übergreifend gekocht – für Steffen Henssler sowie Ilka Bessin, Mickie Krause und Thore Schölermann eine echte Herausforderung, denn sie müssen schon während der Vorspeise mit den Vorbereitungen für Hauptspeise und Dessert beginnen. Ob sie angesichts des festlichen Termins auch nach versteckten Zutaten suchen müssen, ist bisher nicht überliefert - eine charmante österliche Idee wäre es aber allemal.

Zum allerersten Mal in der Geschichte von "Grill den Henssler" muss der Koch-King gegen Koch-Coaches vergangener Staffeln antreten. Besonderer Clou: Die Jury – Mirja Boes, Reiner Calmund und Christian Rach – gibt die Gerichte vor. Das könnte für Henssler und seine ehrgeizigen Mitstreitenden Haya Molcho, Ali Güngörmüş sowie Christian Lohse durchaus die eine oder andere Überraschung bedeuten.

Getreu dem Motto "Mutti kocht am besten" schwingen am Muttertag die Promis – darunter "Prince Charming" Kim Tränka und Schauspielerin Chryssanthi Kavazi – gemeinsam mit ihren Mamas den Kochlöffel. Und in der letzten Folge schließlich werden werden Bruce "Drama, Baby" Darnell, Pierre M. Krause und Lukas Podolski den Henssler grillen.

Kandidaten bei "Grill den Henssler" 2022: Teilnehmer der Folgen

Folge 1 Dschungel-Special (10. April 2022)

Coach: Lisa Angermann

Filip Pavlović

Anouschka Renzi

Harald Glööckler

Folge 2 Oster-Special (17. April 2022)

Coach: Johann Lafer

Mickie Krause

Thore Schölermann

Ilka Bessin

Folge 3 Coach-Special (24. April 2022)

Ali Güngörmüş

Haya Molcho

Christian Lohse

Folge 4 Mario-Barth-Special (1. Mai 2022)

Coach: Kristof Mulack

Mario Barth

Folge 5 Muttertags-Special (8. Mai 2022)

Coach: Johann Lafer

Kim Tränka & Mutter Anja

Chryssanthi Kavazi & Mutter Theodora

Folge 6 (15. Mai 2022)