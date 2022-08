"Grill den Henssler Sommer-Special" 2022: Start, Sendetermine und alle Infos

Das "Grill den Henssler Sommer-Special" 2022 gibt es derzeit bei Vox zu sehen. Die Sendetermine und die Sendezeit sowie alle Infos zur Koch-Show haben wir hier für Sie.

Beim Sommer-Special von "Grill den Henssler" müssen der Star-Koch und seine prominenten Kontrahenten vor allem am Grill ihr Können unter Beweis stellen. Beim BBQ-Wettbewerb unter freiem Himmel gilt es die Jury mit kreativen Kreationen zu überzeugen und nicht einfach nur die Grill-Klassiker zu servieren. Neben dem Sommer-Special wurde im Frühjahr 2022 bereits die 16. Staffel des Koch-Formats ausgestrahlt - seit fast zehn Jahren ist Steffen Henssler schon mit seinem kulinarischen Wettkampf auf Sendung.

Sie möchten mehr zum Sommer-Special von "Grill den Henssler" erfahren? Wann geht die neueste Spezial-Ausgabe bei Vox an den Start? Wie sieht es mit der Sendezeit und den Sendeterminen aus? Wir haben alle Infos zur Show hier für Sie.

"Grill den Henssler Sommer-Special" 2022: Start der neuen Folgen bei Vox

Das Sommer-Special von "Grill den Henssler" ging am 31. Juli 2022 beim Heimatsender Vox an den Start. Beginn des Koch-Wettkampfs ist zur Prime-Time um 20.15 Uhr.

"Grill den Henssler Sommer-Special" 2022: Sendetermine und Sendezeit

Insgesamt gibt es fünf neue Spezial-Ausgaben von "Grill den Henssler". Die neuen Folgen werden unter freiem Himmel im Elbauenpark in Magdeburg aufgezeichnet und den sommerlichen Temperaturen entsprechend müssen Steffen Henssler und seine Gäste vor allem am Grill ihre Kochkünste unter Beweis stellen. Das sind die Sendetermine im Überblick:

Folge 1: 31. Juli 2022, 20.15 Uhr auf Vox

Folge 2: 7. August 2022, 20.15 Uhr auf Vox

Folge 3: 14. August 2022, 20.15 Uhr auf Vox

Folge 4: 21. August 2022, 20.15 Uhr auf Vox

Folge 5: 28. August 2022, 20.15 Uhr auf Vox

Übertragung des "Grill den Henssler Sommer-Specials" 2022 live im TV und Stream

Die Übertragung von "Grill den Henssler Sommer-Special" übernimmt wie immer der Privatsender Vox. Neben der Ausstrahlung im Fernsehen, können Sie das "Grill den Henssler Sommer Special" aber auch im Live-Stream über RTL+ ansehen. Dazu wird jedoch ein kostenpflichtiges Abo benötigt.

Die Jury beim "Grill den Henssler Sommer-Special" 2022

In der Jury sitzen auch in der Spezial-Ausgabe die üblichen Verdächtigen: Die Juroren beim "Grill den Henssler Sommer Special" sind wie immer Mirja Boes, Reiner Calmund und Christian Rach. Das Experten-Trio wird sich die Grill-Spezialitäten von Steffen Henssler und seinen prominenten Kontrahenten schmecken lassen und am Ende darüber entscheiden, wer besser gegrillt hat.

"Grill den Henssler Sommer-Special": Moderatorin Laura Wontorra

Bereits seit zwei Jahren ist Laura Wontorra die Gastgeberin bei Grill den Henssler. Vor ihr hatten den Job unter anderem Ruth Moschner und Annie Hoffmann. Die Moderatorin hat zu Beginn ihrer Karriere bei Sky Deutschland gearbeitet und sich dort um den Sport gekümmert. Auch heute darf Laura Wontorra mit "Ninja Warrior Germany" und beim "RTL Turmspringen" ihr sportliches Know-How unter Beweis stellen.

Die Kandidaten beim "Grill den Henssler Sommer-Special": Welche Promis sind dabei?

Während Steffen Henssler alle Gänge selbst zubereiten muss, haben seine prominenten Gegner einen entscheidenden Vorteil: Sie müssen jeweils nur einen Gang kochen. Die prominenten Kandidaten beim "Grill den Henssler Sommer-Special" wechseln in jeder Folge. In der ersten Episode sind Nikeata Thompson, Chris Tall und Oliver Mommsen dabei.

"Grill den Henssler Sommer-Special": Starkoch Steffen Henssler kurz vorgestellt

Bereits zwei Jahre nach seinem Fernsehauftritt hatte Steffen Henssler seine erste eigene Sendung namens "Hensslers Küche" im NDR. Von dort aus etablierte er sich als einer der erfolgreichsten und bekanntesten Starköche Deutschlands und war nicht nur in anderen Kochsendungen wie "Topfgeldjäger" oder "Die Küchenschlacht" zu sehen, sondern war auch immer öfter in anderen Formaten wie "Verstehen Sie Spaß?" und "TV total" dabei. Beim "Grill den Henssler Sommer Special" wird Steffen Henssler wieder versuchen alle Runden gegen seine Promi-Gäste für sich zu entscheiden. (AZ)