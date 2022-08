"Grill den Henssler Sommer-Special" 2022 sehen: Übertragung und Wiederholung

"Grill den Henssler" läuft mit dem Sommer-Special 2022 auf Vox. Alle Infos rund um die Wiederholungen sowie zu Übertragung live im TV und Stream gibt es hier im Überblick.

Es geht wieder an die Kohlen: Vox zeigt insgesamt fünf neue Ausgaben seines " Grill den Henssler Sommer-Special" 2022 live im TV und Stream. Profi-Koch Steffen Henssler muss sich dabei auch dieses Mal gegen zahlreiche deutsche Stars und Sternchen beweisen. Die Koch- und Spielshow "Grill den Henssler" als TV-Format gibt es bereits seit 2013. Sie ist eine Überarbeitung von "Die Kocharena", weshalb sie zu Anfang den Untertitel "Die neue Kocharena" trug.

Auf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg werden nun also wieder die Funken sprühen. Diese Teilnehmer beim "Grill den Henssler Sommer-Special" 2022 wollen den Star-Koch grillen: Gloria Fürstin von Thurn und Taxis, Schauspieler Uwe Ochsenknecht, Moderator Harry Wijnvoord, Musiker und Moderator Stefan Mross sowie Designerin Barbara Becker. Auch Choreographin Nikeata Thompson, Comedian Chris Tall, Schauspieler Oliver Mommsen, Sängerin Kim Fisher sowie Stand-Up Comedian Paul Panzer, Moderatorin Evelyn Weigert, Komiker Wigald Boning, Dschungel-König Filip Pavlović, Moderator Patrick Esume und Komikerin Ilka Bessin haben sich fest vorgenommen, dem Star-Koch Steffen Henssler mal so richtig die Schürze anzusengen. Beurteilt werden die Gerichte von der bewährten dreiköpfigen Jury vom "Grill den Henssler Sommer-Special" 2022, die aus Mirja Boes, Reiner Calmund und Christian Rach besteht.

Moderatorin der Show ist wie immer Laura Wontorra. Die Promis werden von den Gebrüdern Eggert, Björn Swanson, Ali Güngörmüş, Johann Lafer und Christian Lohse unterstützt, die als Coaches fungieren.

"Grill den Henssler Sommer-Special" 2022: Übertragung im TV auf Vox

Seit dem 31. Juli 2022 werden die neuen Folgen immer am Sonntag um 20.15 Uhr live im TV bei Vox ausgestrahlt. Insgesamt gibt es fünf Sendetermine vom "Grill den Henssler Sommer-Special" 2022.

Grill den Henssler Sommer-Special" 2022 im Live-Stream online schauen

Neben der Ausstrahlung im Fernsehen können Fans der Sendung die "Grill den Henssler Sommer-Specials" 2022 zeitgleich auch online abrufen. Das ist beim Streamingdienst RTL+ möglich, der live allerdings nicht kostenlos ist. Alle Bedingungen des Steaming-Anbieters finden Sie im folgenden Absatz.

"Grill den Henssler Sommer-Special" 2022: Ganze Folgen als Wiederholung bei RTL+

Haben Sie eine Sendung verpasst? Kein Problem. Bei RTL+ können Sie alle Folgen auch in der Wiederholung sehen.

Lesen Sie dazu auch

Die Basis-Version RTL+ "Free" ist komplett gratis - mindestens sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung kann man alle Sendungen online verfolgen.

Die „Premium“-Version kostet € 4,99 pro Monat - die braucht man beispielsweise, um TV-Sendungen in Echtzeit live zu verfolgen. Wer auf Extras wie zum Beispiel das gleichzeitige Streaming auf zwei Geräte Wer legt, abonniert RTL+ "Premium Duo". Hier werden 7,99 Euro pro Monat fällig. Dem Anbieter zufolge können Neukunden beide Bezahl-Modelle eine Monat kostenlos testen, die Kündigungsfrist beträgt danach ebenfalls einen Monat.

Zu der in Köln angesiedelten RTL-Mediengruppe gehören neben Vox und RTL auch ntv, RTL 2, Nitro, RTL UP, Toggo plus und Vox up. Außerdem betreibt der Anbieter die Pay-TV-Sender RTL Crime, RTL Passion, RTL Living sowie GEO Televison.