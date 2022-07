Das ist die Jury beim "Grill den Henssler Sommer-Special" 2022

Das Sommer-Special 2022 von "Grill den Henssler" startet Ende Juli. Wir stellen Ihnen die Mitglieder der Jury hier vor. Und wer sind die Coaches der Promis?

" Grill den Henssler" gehört zu den beliebtesten Koch-Shows im deutschen TV und lockt immer wieder zahlreiche Zuschauer vor die Monitore. Nun präsentiert Vox fünf neue Sendetermine fürs "Grill den Henssler Sommer-Special" 2022.

Im Mittelpunkt der Show steht diesmal natürlich auch wieder Starkoch Steffen Henssler, der am Herd gegen diverse prominente Gäste antritt. Das Sommer-Special 2022 wird wie gewohnt von Laura Wontorra moderiert. Die Auftaktfolge läuft am 31. Juli 2022 zur Primetime auf Vox, also um 20.15 Uhr.

"Grill den Henssler": Jury beim Sommer-Special 2022

Reiner Calmund

Reiner Calmund ist das Urgestein der "Grill den Henssler"-Jury. Bereits seit der Erstausstrahlung 2013 verkostet und bewertet er die Gerichte von Steffen Henssler und seinen Kontrahenten. Knapp 30 Jahre lang war der gebürtige Brühler als Manager von tätig und verhalf dem einstigen Außenseiter-Verein zum Erfolg.

Darüber hinaus stellte der 73-Jährige mit "Eine Kalorie kommt selten allein" seine Fähigkeiten als Autor unter Beweis und ist im TV in zahlreichen Quizshows, Dokumentationen oder Talksendungen präsent.

Als bekennender Genießer kennt sich Reiner Calmund mit gutem Essen aus und nimmt bei seiner Bewertung kein Blatt vor den Mund.

Mirja Boes

Mirja Boes gilt als echtes Multitalent der Unterhaltungsbrance. Der Durchbruch gelang der Komikern bereits 2003 mit der Sketchcomedy-Serie "Die dreisten Drei - Die Comedy-WG". Seither ist die 50-Jährige zudem als Schauspielerin tätig und gewann bereits fünf Comedypreise.

Doch auch im kulinarischen Bereich ist Mirja Boes kein Neuling. Seit 2012 führt sie gemeinsam mit ihren beiden Freunden Peter Jarnuczak und Jürgen Hohn das Restaurant "Villa Vue" in Essen.

Zudem trat sie bereits einige Male selbst als prominenter Gegner gegen Steffen Henssler oder Nelson Müller im Kochduell an.

Christian Rach

Christian Rach eröffnete 1986 sein erstes Restaurant in Hamburg. Der Spitzenkoch wurde bereits 2005 mit seiner RTL-Sendung "Rach, der Restauranttester" bekannt und brachte mit seinem Know-how schlecht laufende Restaurants wieder auf Vordermann.

Nach zahlreichen Auszeichnungen, wie dem Bayrischen Fernsehpreis oder der Goldenen Kamera widmete sich Christian Rach neuen Fernsehprojekten wie "Rachs Restaurantschule", "Rach undercover" oder "Rach sucht: Deutschlands Lieblingsrestaurant".

Neben seinen Fernsehproduktionen ist Rach als Autor tätig und veröffentlichte bislang vier Kochbücher, in denen er seine Genuss-Ideen zum Besten gibt.

"Grill den Henssler" - Sommer-Special 2022: Das sind die Coaches

Insgesamt wird es im Sommer-Special 2022 von "Grill den Henssler" fünf neue Folgen geben. Los geht es am 31. Juli 2022 um 20.15 Uhr. Die weiteren Folgen laufen anschließend immer sonntags auf Vox. Welche Coaches unterstützen welche Kandidaten beim "Grill den Henssler Sommer-Special" 2022?

31.07.22

Coaches: Gebrüder Egger

Teilnehmer: Nikeata Thompson, Chris Tall, Oliver Mommsen

07.08.22

Coach: Björn Swanson

Teilnehmer: Evelyn Weigert , Paul Panzer , Uwe Ochsenknecht

14.08.22

Coach: Ali Güngörmüş

Teilnehmer: Filip Pavlović , Wigald Boning , Kim Fisher

21.08.22

Coach: Johann Lafer

Teilnehmer: Patrick Esume , Gloria Fürstin von Thurn und Taxis , lka Bessin

28.08.22