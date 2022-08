Das sind die Kandidaten beim "Grill den Henssler Sommer-Special" 2022

Das "Grill den Henssler Sommer-Special" läuft gerade auf Vox. Hier erfahren Sie alles rund um die Promis, die dieses Mal als Kandidaten in der Sendung mitmachen.

Beim " Grill den Henssler Sommer-Special" 2022 tritt Steffen Henssler wieder gegen diverse Promis an. Von Musiker bis Sportler sind dabei aus so gut wie allen Bereichen Prominente vertreten.

Hier informieren wir Sie über die Teilnehmer des Sommer-Specials 2022. Welche Promis machen dieses Jahr mit? In welcher Show und im Team mit welchen anderen Promis nehmen sie teil? Wer sind die Köche, die die Promi-Teams coachen? Hier erhalten Sie die Antworten für die fünf Sendetermine vom "Grill den Henssler Sommer-Special" 2022.

"Grill den Henssler Sommer-Special 2022": Teilnehmer vorgestellt

In den insgesamt fünf Folgen, die dieses Jahr vom "Grill den Henssler Sommer-Special" ausgestrahlt werden, nehmen wieder verschiedene Prominente teil. In jeder Show tritt Steffen Henssler gegen ein Team bestehend aus drei Promis an, welches von einem oder mehreren Profi-Köchen gecoached wird. Sieger ist, wer mit seinem Mehrgänge-Menü die Jury überzeugen kann. Laura Wontorra führt als Moderatorin beim "Grill den Henssler Sommer-Special" 2022 durch die Folgen.

Video: SAT.1

Die Kandidaten und Coaches in Folge 1:

Nikeata Thompson : Die englisch-deutsche Tänzerin ist seit den frühen 2000er Jahren auf deutschen Bühnen unterwegs. In jüngster Zeit machte sie als Buch-Autorin von sich reden. Ob sie so gut kocht wie sie in den anderen Dingen ist, die sie anpackt, wird sich in der Show zeigen.

Die englisch-deutsche Tänzerin ist seit den frühen 2000er Jahren auf deutschen Bühnen unterwegs. In jüngster Zeit machte sie als Buch-Autorin von sich reden. Ob sie so gut kocht wie sie in den anderen Dingen ist, die sie anpackt, wird sich in der Show zeigen. Chris Tall : Der Comedian machte vor einigen Jahren mit seinen "Darf er das?" - Witzen auf sich aufmerksam. Seitdem ist er fester Bestandteil der deutschen Comedy-Szene.

Der Comedian machte vor einigen Jahren mit seinen "Darf er das?" - Witzen auf sich aufmerksam. Seitdem ist er fester Bestandteil der deutschen Comedy-Szene. Oliver Mommsen : Der Schauspieler ist dem deutschen Publikum am besten durch seine Rolle als "Nils Stedefreund " aus dem Bremer "Tatort" bekannt. Diese Rolle spielte er mehr als 18 Jahre lang.

Gecoached wurden die Promis in Folge 1 von den Gebrüdern Eggert. Ihre Art zu kochen beschreiben die beiden Brüder als "Kulinarik in Bewegung, live in Szene gesetzt".

Die Kandidaten und Coaches in Folge 2:

Lesen Sie dazu auch

Evelyn Weigert : Die Fernsehmoderatorin unterstützt Jochen Schropp bei der Moderation der Sendung "Himmel oder Hölle". Während sie in ihrer Sendung den Teil mit der Hölle moderiert, wird sie beim " Grill den Henssler Sommer Special 2022" versuchen, die Jury mit ihrem Essen in den Himmel zu schicken.

Die Fernsehmoderatorin unterstützt bei der Moderation der Sendung "Himmel oder Hölle". Während sie in ihrer Sendung den Teil mit der Hölle moderiert, wird sie beim " Sommer Special 2022" versuchen, die Jury mit ihrem Essen in den Himmel zu schicken. Paul Panzer : Dieter Tappert , besser bekannt als Paul Panzer , ist ein deutscher Comedian. Mit seiner Comedy-Persona hat es der gelernte Schweißer geschafft, deutschlandweit bekannt zu werden.

, besser bekannt als , ist ein deutscher Comedian. Mit seiner Comedy-Persona hat es der gelernte Schweißer geschafft, deutschlandweit bekannt zu werden. Uwe Ochsenknecht : Der Schauspieler ist nicht nur durch seine eigenen Rollen in unzähligen Spielfilmen bekannt. Auch durch seine beiden Söhne, Jimi Blue und Wilson Gonzales , ist er immer wieder in der Regenbogenpresse vertreten.

In Folge 2 werden die Kandidaten von Björn Swanson gecoached. Der Deutsch-Amerikaner hat nach seinem Dienst bei den US-Marines mit dem Kochen begonnen und es mittlerweile bis zum Michelin-Stern gebracht.

Die Kandidaten und Coaches in Folge 3:

Filip Pavlović : Der Reality-Star hat das geschafft, wovon viele Jugendliche gerade träumen. Er hat sich mit seinen Auftritten in Shows wie "Die Bachelorette " eine enorme Reichweite aufgebaut. Damit hat er es hauptberuflich zum Reality-Darsteller gebracht.

Der Reality-Star hat das geschafft, wovon viele Jugendliche gerade träumen. Er hat sich mit seinen Auftritten in Shows wie "Die " eine enorme Reichweite aufgebaut. Damit hat er es hauptberuflich zum Reality-Darsteller gebracht. Wigald Boning : Ganz anders als neumodische Reality-TV Stars ist Wigald Boning seit Jahrzehnten fest in der deutschen TV-Landschaft verankert. Von Quiz-Sendungen bis pure Comedy ist er bei allen möglichen Shows mit dabei.

Ganz anders als neumodische Reality-TV Stars ist seit Jahrzehnten fest in der deutschen TV-Landschaft verankert. Von Quiz-Sendungen bis pure Comedy ist er bei allen möglichen Shows mit dabei. Kim Fisher : Die Moderatorin ist nicht das erste Mal mit Wigald Boning im Fernsehen zu sehen. 2017 und 2018 haben die beiden gemeinsam die Sendung "Privatkonzert" moderiert. Wenn sie nicht als Moderatorin arbeitet, dann versucht sich Fisher als Buchautorin und kann auch in dieser Tätigkeit einigen Erfolg vorweisen.

In der 3. Folge des Sommer Specials von "Grill den Henssler" werden die Promis von Ali Güngörmüş gecoached. Der aus der Türkei stammende Koch tritt regelmäßig im Fernsehen auf und führt in München ein Sterne-Restaurant.

Die Kandidaten und Coaches in Folge 4:

Patrick Esume : Nach einer Karriere beim American Football - zunächst als aktiver Spieler, später als Trainer - ist er heute eines der Gesichter bei ran-Sport. Der Sport-Sender überträgt American-Football-Spiele und jedes Jahr zum Superbowl sehen sich immer mehr Deutsche die von Patrick Esume moderierte Übertragung des Sport-Spektakels an.

Nach einer Karriere beim - zunächst als aktiver Spieler, später als Trainer - ist er heute eines der Gesichter bei ran-Sport. Der Sport-Sender überträgt American-Football-Spiele und jedes Jahr zum Superbowl sehen sich immer mehr Deutsche die von moderierte Übertragung des Sport-Spektakels an. Fürstin Gloria von Thurn und Taxis : Ihr amtlicher Familienname lautet "Prinzessin von Thurn und Taxis ". Aufgrund der Tätigkeit ihres Vaters als Journalist in Afrika wuchs sie zunächst in Togo und später in Somalia auf. In den letzten Jahren machte sie hauptsächlich durch ihre Verbindungen zu Rechtspopulisten wie Stephen Bannon auf sich aufmerksam.

Ihr amtlicher Familienname lautet "Prinzessin von und ". Aufgrund der Tätigkeit ihres Vaters als Journalist in wuchs sie zunächst in und später in auf. In den letzten Jahren machte sie hauptsächlich durch ihre Verbindungen zu Rechtspopulisten wie auf sich aufmerksam. Ilka Bessin : Die Comedienne wurde durch ihre Kunstfigur " Cindy aus Marzahn " berühmt. In diesem Jahr will sie jedoch zum letzten Mal in ihre Kultrolle schlüpfen und damit endlich mit diesem Kapitel ihrer Karriere abschließen.

Niemand geringeres als TV-Koch-Legende Johann Lafer coached in der 4. Folge vom Sommer-Special von "Grill den Henssler" die Teilnehmer.

Das sind die Kandidaten und Coaches in Folge 5:

Harry Wijnvoord : Deutschlandweit berühmt wurde der aus den Niederlanden stammende Harry Wijnvoord durch seinen Job als Moderator der Sendung "Der Preis ist heiß". Nach seiner Karriere bei RTL arbeitete er unter anderem als Pferde-Auktionator.

Deutschlandweit berühmt wurde der aus den stammende durch seinen Job als Moderator der Sendung "Der Preis ist heiß". Nach seiner Karriere bei arbeitete er unter anderem als Pferde-Auktionator. Stefan Mross : Als Musiker und Moderator aus dem Bereich der Volksmusik hat es Stefan Mross weit gebracht. Aber auch außerhalb des Volksmusik-Bereiches ist er ein immer wieder gern gesehener Gast in diversen Fernsehsendungen.

Als Musiker und Moderator aus dem Bereich der Volksmusik hat es weit gebracht. Aber auch außerhalb des Volksmusik-Bereiches ist er ein immer wieder gern gesehener Gast in diversen Fernsehsendungen. Barbara Becker : Die ehemalige Frau der deutschen Tennis-Legende Boris Becker startete ihre Karriere als Schauspielerin. Heute ist sie überwiegend als Autorin aktiv.

Der Coach in der finalen Sendung vom "Grill den Henssler Sommer-Special 2022" ist Christan Lohse. Dieser kocht klassisch französisch und könnte damit für ein gehobenes (kulinarisches) Ende des diesjährigen Specials sorgen. Auf Vox gibt es die Übertragung und Wiederholung vom "Grill den Henssler Sommer-Special" 2022 im TV oder Stream.