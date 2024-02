Grippewelle hat Deutschland weiterhin im Griff – schwächt aber ab

Zwar ist die Zahl an Influenza- und auch RS-Virus-Erkrankungen rückläufig, gebannt ist die Grippewelle trotzdem nicht. Die Arztpraxen sind weiterhin voll.

Die Zahl der Grippefälle in Deutschland ist weiterhin hoch. Zwar gehen die Influenza-Erkrankungen in Deutschland langsam zurück, ebenso wie die RSV-Fälle, dennoch ist die Grippewelle 2023/24 noch nicht vorüber. Das geht aus dem aktuellen Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts ( RKI) hervor. Die Erkrankungen erstrecken sich aktuell über alle Altersgruppen.

Weiterhin suchen überdurchschnittlich viele Menschen derzeit wegen einer akuten Atemwegserkrankung Ärztinnen und Ärzte auf. Auch die Zahl der Hospitalisierungen ist weiterhin hoch. Was eine Ansteckung mit dem RS-Virus betrifft, sind es vor allem Kleinkinder, die ins Krankenhaus eingewiesen werden. Ältere Menschen sind dagegen häufiger von Influenza betroffen, was einen schweren Krankheitsverlauf angeht. Corona spielt laut dem RKI-Wochenbericht deutlich seltener eine Rolle.

Grippewelle 2023/2024 aktuell: Influenza und RS-Virus sind rückläufig

Seit Beginn der Grippewelle Anfang Oktober 2023 haben die Labore in Deutschland rund 159.700 Grippefälle an das RKI gemeldet. In der Woche vom 19. bis zum 25. Februar sind rund 18.000 Fälle dazugekommen. Im Vergleich: In der Vorwoche waren es rund 23.000 gemeldete Erkrankungen, davor 33.200. Insgesamt wurden rund 35.500 Personen, die an Influenza erkrankten, seit Beginn der Grippewelle hospitalisiert.

Auch für Corona und das RS-Virus verzeichnet das RKI sinkende Fallzahlen. Seit Oktober 2023 wurden insgesamt 324.000 bestätigte Covid-Fälle registriert, rund 2300 davon in der vergangenen Woche. In der Vorwoche waren es noch rund 3000 Infektionen. Beim RS-Virus sind rund 3000 Fälle hinzugekommen. Die Gesamtzahl der aktuellen Saison liegt damit bei rund 46.500. Insgesamt gibt es zurzeit 5,3 Menschen in Deutschland, die von einer akuten Atemwegserkrankung betroffen sind.