Grizzlybär tötet Wanderin in der Nähe des Yellowstone-Nationalparks

In der Nähe des Yellowstone-Nationalparks hat offenbar ein Grizzlybär eine Frau getötet. Sie war am Samstag auf einem Wanderweg nahe der Stadt West Yellowstone im US-Bundesstaat unterwegs. Dort wurde die Frau tot aufgefunden, teilte das Department of Fish, Wildlife and Parks am Sonntag mit. Laut dem Ministerium haben Ermittelnde am Fundort der Leiche Spuren eines Grizzlybärs entdeckt. Daher liege es nahe, dass eine Begegnung mit dem Wildtier zum Tod der Wanderin geführt habe. Die genaue Todesursache sei allerdings noch Gegenstand von Ermittlungen.

Grizzlybär tötet Wanderin in den USA: Das Gebiet ist vorerst gesperrt

Wanderinnen und Wander dürfen das beliebte Wandergebiet vorerst nicht mehr begehen. Aus Sicherheitsgründen wurde es von Förstern gesperrt. Wie das Department of Fish, Wildlife and Parks mitteilte, sei der Bestand an Grizzlybären in Montana seit einiger Zeit angestiegen. In der vergangenen Woche seien im ganzen Bundesstaat Grizzlybären gesichtet worden.

Aus diesem Grund hatte das Ministerium eine Warnung ausgesprochen: Besucherinnen und Besucher von Campingplätzen und Parks sollten sich bei Ausflügen mit Bärenspray ausrüsten. Außerdem wurde empfohlen, den Müll zu beseitigen, damit keine Grizzlybären angelockt werden.

