Weihnachtslotterie «El Gordo» in Spanien gestartet

Spaniens weltberühmte und dieses Jahr mehr als 2,7 Milliarden Euro schwere Weihnachtslotterie «El Gordo» (Der Dicke) hat am Morgen im Madrider Opernhaus Teatro Real begonnen. Der Tradition folgend sangen Schüler des Madrider Internats San Ildefonso bereits die ersten Gewinnzahlen vor. Das spanische Fernsehen RTVE überträgt das lang erwartete und meist stundenlange Spektakel live, rund 400 Zuschauer verfolgen dem Sender zufolge die Ziehung der Glückszahlen direkt im Opernhaus.

Ein Millionenpublikum dürfte sich zudem vor den Fernsehern zusammenfinden. Die meisten Lose werden in Spanien verkauft, aber online beteiligen sich auch immer mehr Ausländer. Zwei Tage vor Heiligabend schüttet die Lotterie Gewinne von insgesamt mehr als 2,7 Milliarden Euro aus. Das sind 112 Millionen mehr als im Vorjahr. Die vor mehr als 200 Jahren ins Leben gerufene Lotterie gilt als die älteste der Welt.​ Aufgrund der ausgespielten Gesamtsumme, die jährlich zunimmt, wird sie als die größte Tombola des Planeten bezeichnet.

Der Hauptgewinn, genannt «El Gordo» (der Dicke), beträgt vier Millionen Euro für ein ganzes Los. Er wird dieses Jahr 193 Mal ausgezahlt - acht Mal mehr als im Vorjahr, da jede einzelne der 100.000 Losnummern ebenso oft verkauft wird. Der Geldsegen entspricht 70 Prozent der diesjährigen Verkaufseinnahmen von 3,86 Milliarden.

Es gibt zwei Lostrommeln. In der ersten, größeren Trommel befinden sich 100.000 Holzkugeln mit den Losnummern, in der zweiten gut 1.800 Holzkugeln mit den Gewinnsummen. Bei der Ziehung fallen immer gleichzeitig zwei Kugeln aus den beiden Trommeln in eine Glasschale. Die Zeremonie dauert immer mindestens rund drei Stunden, da auch viele kleinere Preise ausgelost werden.

Rund 400 Zuschauer können die Ziehung der Glückszahlen im Madrider Teatro Real direkt miterleben. Foto: Bernat Armangue/AP/dpa