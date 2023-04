Am Steuer mit Louis de Funès: Diese Ausstellung weckt Erinnerungen

Das größte Automobilmuseum der Welt befasst sich in einer Sonderausstellung mit den Autos in Kultfilmen der 60er und 70er Jahre. Eine spaßige Angelegenheit.

Die Filmszene ist legendär. Der gutmütige Junggeselle Antoine Maréchal macht sich gerade mit seiner dunkelblauen Ente Citroën 2CV auf den Weg in den Italien-Urlaub, als ihn der wuchtige Rolls-Royce des Geschäftsmanns Lépold Saroyan alias Louis de Funès rammt – was die Ente auf spektakuläre Weise in ihre Einzelteile zerlegt. Dem verdutzten Maréchal, der nur noch das Lenkrad in der Hand hält, wirft Saroyan ein hochmütiges "Was ist los?" entgegen. Dann lenkt er ein und bietet ihm zur Entschädigung eine Reise in einem Cadillac-Cabriolet an. Was Maréchal, gespielt vom Schauspieler Bourvil, zunächst nicht weiß: In der Luxuskarosse sind Gold, Diamanten und Drogen versteckt, die er schmuggeln soll.

Louis de Funès war ein Kult-Schauspieler – auch in Deutschland. Foto: Macault, dpa

Die Komödie "Louis, das Schlitzohr" (im Original "Le Corniaud") aus dem Jahr 1965 trug wesentlich zum Aufstieg von de Funès bei. Das Nationale Automobilmuseum im elsässischen Mulhouse (Mülhausen) stellt 40 Jahre nach dem Tod des französischen Schauspielers in einer Sonderschau die Kult-Szene mit den Originalmodellen nach. Anhand von insgesamt 18 Fahrzeugen, Filmplakaten, Fotos und Accessoires veranschaulicht die Ausstellung die Rolle legendärer Autos in vielen seiner Filme. Sie spielen in den 60er und 70er Jahren, einer Zeit, in der das Auto für etliche Menschen in Frankreich zum Symbol für Freiheit und Wohlstand wurde. Gezeigt werden unter anderem Modelle aus "Balduin, der Ferienschreck" oder "Die Abenteuer des Rabbi Jacob" sowie der Citroën Méhari aus "Der Gendarm von Saint Tropez".

Die Ausstellung in Mülhausen soll die Menschen zum Lachen bringen

Die Ausstellung, die in enger Zusammenarbeit mit dem Museum Louis de Funès im südfranzösischen Saint-Raphaël entstand, ziehe längst nicht nur Oldtimer-Fans, sondern ein ganz neues Publikum in das Nationale Automobilmuseum, sagt dessen Generaldirektor Guillaume Gasser. "Gerade angesichts der schlechten Nachrichten momentan freuen sich die Leute über eine fröhliche Schau, die sie zum Lachen bringt – und der Humor von de Funès ist zeitlos." Generell kommen etwa 40 Prozent der Besucherinnen und Besucher des Museums aus dem Ausland, die meisten aus Deutschland und der Schweiz.

In der Sonderausstellung sind viele Autos aus Kultfilmen der 60er und 70er Jahre ausgestellt. Foto: Zvardon, Musee National de l`Automobile

Die nach eigenen Angaben größte Automobil-Sammlung der Welt zeichnet die Geschichte des Autos seit dem Ende des 19. Jahrhunderts nach mit Kaleschen, Karossen und Oldtimern verschiedenster Marken, die mit der Zeit technisch immer ausgefeilter wurden. Mehr als 400 Fahrzeuge werden auf einer Fläche von 20.000 Quadratmetern präsentiert, darunter mehr als 120 Bugattis. Auch stehen hier zwei der weltweit nur sechs existierenden "Bugatti Royales" mit einer Länge von jeweils sechs Metern.

Die meisten Autos erstanden die Industriellen-Brüder Hans und Fritz Schlumpf

Die große Mehrheit der Exemplare erstanden einst die Industriellen-Brüder Hans und Fritz Schlumpf. 1957 kauften sie die Wollspinnerei, in deren ehemaligen Räumlichkeiten sich das Museum befindet. Hier brachte Fritz Schlumpf als die treibende Kraft die wachsende Zahl der Automobile unter und beschäftigte heimlich rund 40 Mitarbeiter für ihre Instandhaltung oder Restaurierung.

Durch die Finanzierung des teuren Hobbys belasteten die beiden jedoch ihr eigenes Unternehmen derart, dass es 1977 zahlungsunfähig wurde und mehr als 2000 Beschäftigte in die Arbeitslosigkeit entlassen werden mussten. Bei Ausschreitungen im Rahmen eines Streiks wurde die bis dahin der Öffentlichkeit unbekannte Kollektion entdeckt. Um sie zu bewahren, kaufte sie eine Interessengemeinschaft, zu der unter anderem die Stadt Mülhausen, die örtliche Industrie- und Handelskammer und der Automobil-Club Frankreichs gehörten, zurück.

Die Ausstellung über Louis de Funès und "seine" Autos ist noch bis 5. November zu sehen. Foto: Zvardon, Musee National de l`Automobile

1982 eröffnete das Museum, das wechselnde Ausstellungen anbietet. Jene über Louis de Funès ist noch bis 5. November zu sehen.