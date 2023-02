Größtes Gefängnis der Welt in El Salvador vorgestellt

In El Salvador soll bald das größte Gefängnis der Welt in Betrieb genommen werden. Ein Knast für 40.000 Insassen - und gegen die Bandenkriminalität.

El Salvador gilt als eines der gefährlichsten Länder der Welt. Die Kriminalität ist hoch, die Mordrate sogar eine der höchsten weltweit. Das große Problem in dem mittelamerikanischen Land ist die Bandenkriminalität, gegen welche die Regierung einen erbitterten Kampf führt. Nun wurde in El Salvador ein Gefängnis vorgestellt, dass in Zukunft mit Zehntausenden Häftlinge belebt sein soll. Es soll das größte Gefängnis der Welt sein. Und ein klares Signal an die Banden.

El Salvadors Präsidenten Nayib Bukele (M) wird das neue Gefängnis gezeigt. Foto: Presidencia El Salvador, dpa

El Salvador: Größtes Gefängnis der Welt soll Platz für 40.000 Insassen haben

Der neue Gefängniskomplex wurde vom Präsidenten Nayib Bukele präsentiert. In einem von der Regierung veröffentlichtem Video ist ein Rundgang durch das riesige Gebäude zu sehen, welches bereits fertiggestellt wurde. In dem Gefängnis sollen bald bis zu 40.000 Gefangene eingesperrt sein. Wann der gigantische Knast in Betrieb genommen werden soll, ist noch unklar.

Das Gefängnis liegt in Tecoluca, rund 75 Kilometer südöstlich von El Salvadors Hauptstadt San Salvador. Es soll eine Fläche von 165 Hektar einnehmen und ist zentral im Land gelegen. Bukele schrieb auf Twitter, dass der nagelneue Knast ein wesentlicher Faktor beim Kampf gegen gewalttätige Banden sein soll. Der konservative Politiker fährt seit einem Jahr einen rigorosen Kurs gegen Banden. Menschenrechtsaktivisten sehen das kritisch.

Größtes Gefängnis der Welt – in El Salvador gilt der Ausnahmezustand

In El Salvador gilt seit fast einem Jahr der Ausnahmezustand. Ein Teil der Grundrechte der sechs Millionen Einwohner sind dadurch eingeschränkt. Ziel der Regierung ist es laut Bukele, die Gewalt und Macht der kriminellen Banden einzudämmen. In dem Zeitraum wurden etwa 62.000 mutmaßliche Bandenmitglieder festgenommen.

Die Mordrate ging in den letzten Monaten deutlich zurück. Menschenrechtsaktivisten sprechen aber immer wieder von willkürlichen Festnahmen. Laut der Datenbank "World Prison Brief" liegt die Gefangenenrate in El Salvador mittlerweile bei 605 pro 100.000 Einwohner. Kein Land der Welt weist eine höhere Quote auf. Fast 40.000 Menschen sollen in El Salvador im Gefängnis sein. Ungefähr so viele, wie in das neue Gefangnis passen sollen. Das größte Gefängnis der Welt.