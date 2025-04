Bibel in Kirche angezündet

In einer Kirche in Groß-Gerau ist eine Bibel mit einem Streichholz angezündet worden. Diese habe auf dem Holzaltar gelegen, teilte die Polizei in Darmstadt mit.

Die Bibel brannte bei der Tat am Dienstagnachmittag nicht vollständig ab, zudem griff das Feuer nicht auf andere Gegenstände in der evangelischen Stadtkirche über. Gegen den bislang unbekannten Täter wird wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt. Die Polizei hofft auf die Hinweise von Zeugen.