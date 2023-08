Elf Tote nach Feuer in Ferienhaus für Menschen mit Behinderung

In einem Ferienhaus für Menschen mit Behinderung brennt es. Elf Menschen sterben. Dabei sei das Haus renoviert und in einem perfekten Zustand gewesen.

Eigentlich sollte es ein fröhlicher Ferienaufenthalt für eine Gruppe von Erwachsenen mit leichter geistiger Behinderung im elsässischen Dorf Wintzenheim sein. Doch am Mittwochmorgen fand der Ausflug ein abruptes und grausames Ende. Nach einem Brand in der Unterkunft nahe Colmar sind elf Leichen geborgen worden, unter ihnen eine Begleitperson. 17 Menschen konnten rechtzeitig entkommen oder gerettet werden, eine Person wurde leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Der Brand war gegen halb sieben Uhr morgens entdeckt worden, als viele der Opfer noch schliefen. Dem leitenden Oberstleutnant Philippe Hauwiller zufolge war die Feuerwehr innerhalb von 15 Minuten vor Ort. Nach einigen Stunden konnten die Flammen gelöscht werden, die mehr als die Hälfte des 500 Quadratmeter großen Gebäudes zerstört haben. Es habe sich um ein typisch elsässisches Fachwerkhaus aus Holz gehandelt, sagte Hauwiller. "Die meisten der Todesopfer hielten sich im oberen Bereich auf, auch wenn einige Menschen aus dem ersten Stockwerk noch rechtzeitig fliehen konnten", berichtete der Oberstleutnant. Aufgrund des vielen Schutts und etlicher heruntergefallener Teile gestalte sich die Bergung kompliziert. Auch Spezialhunde und Drohnen kamen zum Einsatz.

Das Gebäude ist ein typisches Fachwerkhausmit viel Holz. Foto: Philipp von Ditfurth, dpa

Bei dem Gebäude handelte es sich französischen Medienberichten zufolge um eine private Herberge, die speziell Aufenthalte für Menschen mit Behinderung anbot. Zur Brandursache wurde zunächst nichts bekannt. "Wir kennen diese Herberge", sagte der stellvertretende Bürgermeister von Wintzenheim, Daniel Leroy. Alles sei renoviert und in einem "perfekten Zustand" gewesen.

Die Reiseteilnehmer stammten aus verschiedenen Orten in Lothringen und vor allem aus Nancy. Dessen Bürgermeister Mathieu Klein äußerte seine "tiefe Traurigkeit" über das Unglück: "Wir sind selbstverständlich an der Seite der Familien und der Mitarbeiter der verschiedenen Vereine und Strukturen, die ihre Bewohner in dieses Ferienzentrum geschickt haben." Diese seien für ihre seriöse und verantwortungsvolle Arbeit anerkannt. "Die Tragödie ist umso bestürzender, als es sich oft um sehr zerbrechliche Menschen handelt."

