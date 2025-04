Hunderte Einsatzkräfte bei gewaltigem Feuer in Ahlen - Brand ist nun gelöscht

In einem Gewerbegebiet in Ahlen (Kreis Warendorf im Münsterland) ist am späten Mittwochabend ein großflächiger Brand ausgebrochen. Hunderte Einsatzkräfte der Feuerwehr waren bis in den Morgen vor Ort, ein Feuerwehrmann sei bei den Löscharbeiten verletzt worden.

Laut Angaben der Deutschen Presse Agentur handelt es sich um einen Brand bei einer Firma, die Kunststoff verarbeitet, in einem Industriegebiet in Ahlen. Betroffen sei eine Fläche von 7000 Quadratmetern - eine erste Schätzung. Insgesamt seien drei Hallen in Brand geraten. Auch auf eine benachbarte Firma hätten die Flammen übergegriffen.

Großbrand in Ahlen: Hunderte Einsatzkräfte der Feuerwehr alarmiert

Wie etwa der lokale Radiosender Radio WAF berichtet, waren 300 Einsatzkräfte im Einsatz. Feuerwehren aus Ahlen, Drensteinfurt, Hamm, Münster, Oelde, Beckum, Freckenhorst und Everswinkel unterstützen die Ahlener Feuerwehrleute. Dazu seien Technisches Hilfswerk, Deutsches Rotes Kreuz, die Stadt Ahlen und die Polizei vor Ort gewesen, hieß es am Morgen.

Am Vormittag seien lediglich noch Nachlöscharbeiten zu erledigen. Das Feuer sei jedoch gelöscht, heißt es. An die 4000 Liter Löschschaum wären nun zu beseitigen.

Icon Vergrößern Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen einen Brand in Ahlen. Foto: Guido Kirchner, dpa Icon Schließen Schließen Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen einen Brand in Ahlen. Foto: Guido Kirchner, dpa

Warnung an Bevölkerung wegen Feuer in Ahlen aufgehoben

Zur Sicherheit der Anwohnerinnen und Anwohner wurde zunächst eine Warnmeldung herausgegeben, die inzwischen aber wieder aufgehoben ist: Im Bereich Ahlen Süd kam es zu Geruchsbelästigung und Rauchniederschlag, Türen und Fenster sollten dewwegen sicherheitshalber geschlossen und Aufenthalte im Freien vermieden werden. Die Warnung galt auch für die benachbarte Großstadt Hamm, weil die Rauchwolke auch dort hinziehe.

Die Höhe des Sachschadens kann aktuell noch nicht abgeschätzt werden.