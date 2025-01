Großbrand in Riedlingen fordert ein Todesopfer, weitere Person vermisst

In Riedlingen im Landkreis Biberach hat es am Sonntagabend einen Großbrand in einem Fachwerkhaus gegeben. Am frühen Montagmorgen wurde dort nun ein toter Mensch gefunden, teilte die Polizei mit. Eine weitere Person wird derzeit noch vermisst.

Ein Toter nach Großbrand in Riedlingen (Biberach)

Mitten in der Altstadt der baden-württembergischen Kleinstadt steht das Haus, aus dem am Abend Flammen und große Rauchwolken loderten. Während der Nacht konnte der Großbrand durch den Einsatz vieler Feuerwehrleute gelöscht werden. Allerdings fanden die Einsatzkräfte am frühen Montagmorgen einen Toten im Haus. Ein Polizeisprecher teilte der dpa mit, dass es sich dabei wohl um den 82-jährigen Bewohner des Hauses handelt.

Icon Vergrößern Das Fachwerkhaus in Riedlingen gilt nach dem Brand als hochgradig einsturzgefährdet. Foto: Thomas Warnack, dpa Icon Schließen Schließen Das Fachwerkhaus in Riedlingen gilt nach dem Brand als hochgradig einsturzgefährdet. Foto: Thomas Warnack, dpa

Außerdem werde derzeit noch eine weitere Person vermisst. Zunächst hieß es von einem Sprecher der lokalen Feuerwehr, dass eine zweite Person gesucht werde. Allerdings stellte sich später heraus, dass sich die Person während des Brandes außer Haus befand.

Rettung mit Sprungtuch: Zwei Personen nach Brand in Fachwerkhaus verletzt

Bei dem Großbrand wurden laut Polizei außerdem zwei Personen verletzt, eine schwer und eine leicht. Bei der Rettung einer dieser Personen kam laut Feuerwehrsprecher sogar ein Sprungtuch zum Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort.

Icon Vergrößern Eine Person verliert bei dem Großbrand in Riedlingen ihr Leben. Foto: Thomas Warnack, dpa Icon Schließen Schließen Eine Person verliert bei dem Großbrand in Riedlingen ihr Leben. Foto: Thomas Warnack, dpa

Etliche Feuerwehrleute und Einsatzkräfte waren über Nacht vor Ort. Die Polizei und Feuerwehr sind inzwischen zwar abgerückt, der Brandort werde jedoch nach Angaben eines Sprechers weiterhin bewacht. Denn nach wie vor gebe es Brandherde. Das Gebäude sei zudem hochgradig einsturzgefährdet und könne bislang nicht betreten werden. Zur Brandursache gebe es noch keine Informationen. (mit dpa)