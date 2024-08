Flächenbrand wütet in der Nähe von Athen

In der Nähe der Kleinstadt Varnavas rund 30 Kilometer nördlich von der griechischen Hauptstadt Athen ist am Sonntag um ungefähr 15 Uhr ein Großbrand ausgebrochen. Rauchwolken verdunkeln den Himmel vor Stränden und touristischen Zielen in der Region Attika, in der auch Athen liegt. Wegen anhaltender Trockenheit hatten Behörden das Wochenende über vor einem möglichen Feuer gewarnt.

Feuerwehr-Sprecher über Großbrand in Griechenland: Flammen höher als 25 Meter

Wegen der Bedrohungslage und zur Koordinierung der Löscharbeiten rief der griechische Minister für Klimakrise und Katastrophenschutz, Vassilis Kikilias, eine Notfallsitzung mehrerer Ministerien und Behörden ein. Das berichtete die Athener Zeitung Kathimerini unter Berufung auf einen Sprecher der Feuerwehr. Demnach breite sich das Feuer im Augenblick in Richtung des Marathonsees aus, ein wichtiges Wasserreservoir nordöstlich von Athen. Ein Brandherd sei bereits gelöscht, ein weiterer sei aber noch aktiv.

In vielen Fällen überstiegen die Flammen nach Aussage des Sprechers eine Höhe von 25 Metern. Um den Großbrand in der Urlaubsregion zu löschen, seien demnach aktuell rund 250 Feuerwehrleute mit knapp 70 Fahrzeugen im Einsatz. Zwölf Flugzeuge und sieben Hubschrauber unterstützten die Löscharbeiten aus der Luft. Außerdem würden viele Freiwillige unter anderem mit Privatflugzeugen und Wassertransporter der griechischen Streitkräfte helfen.

Anhaltende Trockenheit und Winde: Brandgefahr im Mittelmeer sehr hoch

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) meldete, dass Bewohnerinnen und Bewohner umliegender Kleinstädte und Dörfer per Smartphone zur Evakuierung aufgefordert wurden. Der Tourismus in der Region sei allerdings aktuell nicht bedroht. Wegen anhaltender Trockenheit und starker Winde hatte der Zivilschutz des Landes in einem großen Umkreis um Athen die höchste Brandgefahr-Stufe ausgerufen.

Auch das Auswärtige Amt in Deutschland hatte vor möglichen Wildfeuern in Griechenland gewarnt. Reisende sollten die Region in den Sommermonaten meiden und sich über lokale Medien informieren. Grillen im Freien und offene Feuer seien untersagt.