Noch Stunden nach Ausbruch des Großbrands in der Konstanzer Altstadt überschlagen sich die Nachrichten. Klar ist inzwischen, dass das Feuer in der Nacht gegen 1.22 Uhr ausgebrochen war. Ein Gebäude wurde schwerst beschädigt, ein weiteres ebenfalls sehr in Mitleidenschaft gezogen. Die Zahl der Verletzten stellte sich am Morgen als geringer heraus als zunächst befürchtet.

Feuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Großbrand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Konstanz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis