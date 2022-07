Camilla Parker-Bowles – die Frau, die "Rottweiler" genannt wurde

Camilla Parker Bowles musste in den Nach-Diana-Jahren viel Hohn und Spott ertragen. Inzwischen ist die Frau von Prinz Charles im britischen Königshaus etabliert.

Heutzutage wird ja ausgiebig darüber diskutiert, wann Menschen auch mit Worten diskriminiert werden. Manchmal weiß man da selbst nicht mehr, was man noch sagen darf und was nicht. Bei der britischen Regenbogenpresse ist das seit jeher anders. Dort wird kein Blatt vor dem Mund genommen und munter radikalverbal drauflos attackiert.

Eine, die davon ein Lied singen kann, ist Camilla, die heutige Herzogin von Cornwall und Frau des britischen Thronfolgers Charles. Als „Rottweiler“, wurde sie beschimpft, als bekannt wurde, dass sie auch während der Ehe mit Diana eine Beziehung zum Prinzen hatte. Auf der einen Seite die zerbrechliche Diana, auf der anderen die robuste Flintenlady mit den groben Gesichtszügen. Die Gunst der öffentlichen Meinung war Ende der 90er Jahre klar verteilt. Viele machten Camilla damals verantwortlich für das Scheitern der Ehe zwischen Charles und Diana. Inzwischen scheint das widerlegt.

Heute ist Herzogin Camilla bei den Royals salonfähig

Wahr ist allerdings, das der Prinz schon in den 70er Jahren vom herben Charme Camillas eingenommen gewesen ist, offenbar, weil sie „in keiner Weise von ihm überwältigt, scheu oder sykophantisch war“. So formulierte das die Royal-Biografin Penny Juror in „The Duchess: Camilla Parker Bowles and the Love Affair That Rocked the Crown“.

Geheiratet haben sie damals nicht. Vielleicht, weil Charles damals für acht Monate auf einem Schiff der Royal Navy dienen musste. Weil er vergessen hatte, zuvor einen Heiratsantrag zu stellen, ergriff Andrew Parker-Bowles, Camillas On-off-Lebensgefährte, seine Chance. Er heiratete sie 1973. Charles wiederum machte seinerseits Lady Diana Spencer am 29. Juli 1981 zu seiner Frau.

Camilla ist die Frau des künftigen Königs von England

Der Rest ist royale Geschichte, die mit dem tragischen Tod Dianas den Höhepunkt erlebte. In den folgenden Jahren kam dann zusammen, was zusammen gehörte. Camilla stützte Charles in den Nach-Diana-Jahren und ertrug klaglos den Hohn und Spott der Öffentlichkeit. Inzwischen hat sich die Situation grundlegend gewandelt. Mit einer PR-Kampagne, der „Operation PB“, haben es die Berater von Charles geschafft, die Herzogin salonfähig zu machen. Camilla wurde als die Frau des künftigen Königs etabliert. Sie hat also allen Grund zum Feiern. Zumal sie am Samstag 75 Jahre alt wird. Eine große Sause wird es trotzdem nicht geben. Man bleibe im kleinen Kreis, teilte der Palast mit. Das passt zu Camilla.

