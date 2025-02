Charles diniert mit Beckhams, Mirren und Versace

Der britische König Charles III. (76) hat mit einem glamourösen Dinner seine Liebe zu Italien und zur italienischen Küche zelebriert. Geladen waren unter anderem Ex-Fußballstar David Beckham (49) und seine Frau, das Ex-Spice-Girl Victoria (50), sowie die Schauspielerin Helen Mirren (79, «Die Queen»), die italienische Modeschöpferin Donatella Versace (69) und der italoamerikanische Schauspieler Stanley Tucci (64, «Konklave»).

Charles und Königin Camilla (77) planen Anfang April eine Italienreise, bei der sie unter anderem Papst Franziskus treffen wollen.

«Re Carlo» redet auf Italienisch

Die Reise, die das Paar auch nach Ravenna führen wird, hat eine romantische Komponente: Sie fällt zusammen mit dem 20. Hochzeitstag von Charles und Camilla. Die beiden gaben sich am 9. April 2005 in Windsor das Jawort.

«Re Carlo», wie der britische Monarch in Italien genannt wird, eröffnete das Dinner mit einer Ansprache, die er zur Freude des Publikums teils auf Italienisch hielt.

Italien und dessen Küche seien ihm ans Herz gewachsen, sagte Charles der Nachrichtenagentur PA zufolge. Hinsichtlich der geplanten Reise fügte er hinzu: «Zu sagen, dass wir uns darauf freuen, wäre eine kleine britische Untertreibung.»

Schottische Krabben-Panzanella

Bei dem Dinner auf Charles' westenglischem Landsitz Highgrove wurden italienisch inspirierte Slow-Food-Gerichte mit regionalen Zutaten serviert.

Auf dem Menü standen etwa schottische Krabben-Panzanella, Westcombe-Ricotta und Ravioli mit feinen Kräutern aus Highgrove, wo der umweltbewusste Monarch ökologischen Anbau betreibt.

Die Slow-Food-Bewegung wurde in Italien als Reaktion auf die Eröffnung der ersten McDonald's-Restaurants in dem Land gegründet. Sie stellt den Genuss und die Zubereitung traditioneller Gericht mit regionalen und saisonalen Zutaten in den Vordergrund.

Charles, dem von seiner Krebserkrankung nichts anzumerken schien, ließ sich an dem Abend von einem italienischen Experten beim Ausschenken eines perfekten Martini anleiten.

Icon Vergrößern König Charles soll beim Martini-Ausschenken einen guten Job gemacht haben. Foto: Ben Birchall/PA Wire/dpa Icon Schließen Schließen König Charles soll beim Martini-Ausschenken einen guten Job gemacht haben. Foto: Ben Birchall/PA Wire/dpa

Icon Vergrößern Die Reise fällt zusammen mit dem 20. Hochzeitstag des Paares am 9. April. Foto: Finnbarr Webster/PA Wire/dpa Icon Schließen Schließen Die Reise fällt zusammen mit dem 20. Hochzeitstag des Paares am 9. April. Foto: Finnbarr Webster/PA Wire/dpa

Icon Vergrößern Neben britischen Stars wie den Beckhams waren auch viele italienische Prominente wie die Modeschöpferin Donatella Versace eingeladen. Foto: Ben Birchall/PA Wire/dpa Icon Schließen Schließen Neben britischen Stars wie den Beckhams waren auch viele italienische Prominente wie die Modeschöpferin Donatella Versace eingeladen. Foto: Ben Birchall/PA Wire/dpa

Icon Vergrößern Serviert wurden italienische Slow-Food-Gerichte aus regionalen Zutaten. Foto: Finnbarr Webster/PA Wire/dpa Icon Schließen Schließen Serviert wurden italienische Slow-Food-Gerichte aus regionalen Zutaten. Foto: Finnbarr Webster/PA Wire/dpa

Icon Vergrößern Auch der italo-amerikanische Schauspieler Stanley Tucci zählte zu den Gästen. Foto: Finnbarr Webster/PA Wire/dpa Icon Schließen Schließen Auch der italo-amerikanische Schauspieler Stanley Tucci zählte zu den Gästen. Foto: Finnbarr Webster/PA Wire/dpa

Icon Vergrößern Seine Ansprache bei dem Dinner hielt Charles zur Freude des Publikums teils auf Italienisch. Foto: Finnbarr Webster/PA Wire/dpa Icon Schließen Schließen Seine Ansprache bei dem Dinner hielt Charles zur Freude des Publikums teils auf Italienisch. Foto: Finnbarr Webster/PA Wire/dpa

Icon Vergrößern In Italien ist Charles als "Re Carlo" bekannt. Foto: Finnbarr Webster/PA Wire/dpa Icon Schließen Schließen In Italien ist Charles als "Re Carlo" bekannt. Foto: Finnbarr Webster/PA Wire/dpa

Icon Vergrößern Die Schauspielerin Helen Mirren verkörperte Charles' Mutter Königin Elizabeth in dem Film «Die Queen» von 2006. Foto: Finnbarr Webster/PA Wire/dpa Icon Schließen Schließen Die Schauspielerin Helen Mirren verkörperte Charles' Mutter Königin Elizabeth in dem Film «Die Queen» von 2006. Foto: Finnbarr Webster/PA Wire/dpa