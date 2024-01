Großbritannien

Der britische Post-Skandal: „All unsere Träume sind zerplatzt"

Eine britische Postfiliale in Woodville, Derbyshire. In Hunderten solcher Ämter kam es zu Defiziten in den Geschäftsbüchern.

Plus Hunderte Postamt-Betreiber wurden in Großbritannien des Diebstahls beschuldigt – zu Unrecht. Kamran Ashraf kam ins Gefängnis. Er leidet bis heute unter den Folgen.

Von Susanne Ebner

„Können wir noch ein paar zusätzliche Fotos machen?“, fragt Kamran Ashraf und schaut skeptisch auf das Bild von sich und seiner Frau. Darauf sieht man, wie sie nebeneinander in ihrem Wohnzimmer im Norden Londons auf einem grauen Sofa sitzen. Der 46-Jährige ist beunruhigt, wie so oft. Er will immer sicher sein, dass alles perfekt, alles richtig und korrekt ist. „Für Dinge, die andere in einer Stunde erledigen, brauche ich drei“, sagt er.

Kamran Ashraf mit seiner Ehefrau Siema. Foto: Susanne Ebner

Das ist nur eine von vielen Folgen der dramatischen Ereignisse, die sich vor mehr als 20 Jahren abspielten und bis heute einen dunklen Schatten auf Ashrafs Leben werfen. Der dreifache Familienvater leidet unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Seine Frau Siema wollte sich das Leben nehmen und kämpft nach wie vor mit Depressionen. „Wir hatten nichts mehr im Griff. All unsere Träume sind zerplatzt.“

