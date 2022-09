Der König wird wütend: Charles III. und der klecksende Füller

Verkrampftes Verhältnis zu Schreibutensilien? Der britische König verliert die Beherrschung: "Ich hasse das."

Stift und Mensch haben naturgemäß eine enge Bindung. Aber sehr oft ist sie nicht wirklich entspannt. Woran es liegt? Am Menschen, der verkrampft vor sich hinkritzelt, auch deswegen, weil er vielleicht gar nicht weiß, was er schreiben soll? Oder am Stift, der nicht schreibt oder schmiert oder kleckst. König Charles III., das nun steht nach den ersten Tagen im Amt fest, besitzt offenbar ein eher belastetes Verhältnis zu Schreibutensilien. Herumliegenden Stifte sind ihm ein Graus, wie schon beim Unterzeichnen der Proklamation offenbar wurde, als er etwas herrisch um Neuordnung auf dem Schreibtisch bat.

Nun erneut ein Füllergate: Als sich der Monarch im schottischen Hillsborough Castle in ein Gästebuch eintragen wollte, kleckste der Stift, beschmierte auch seine Hand. Die Kameras erfassten dann folgende Szene. Charles zu Camilla: „Gott, ich hasse das“. Camilla zu Charles mit Blick auf den tropfenden Füller: „Oh schau, das läuft überall hin.“ Charles im Weggehen, in den Raum gemurmelt: „Ich kann dieses verdammte Ding nicht ertragen. Das passiert immer. Jedes verdammte Mal.“ Zu allem Übel hatte der Monarch auch noch das falsche Datum eingetragen.

Wer aber ist schuld: Stift oder Mensch?

Wer aber ist schuld? Stift oder Mensch, die ewige Frage. Hat der Monarch zu fest aufgedrückt? Nicht die richtige Schrifthaltung bewahrt? Liegt es am leicht schräg stehenden C, das die Füllerspitze in einen unguten Winkel zum Blatt bringt? Oder patzt doch einfach der Füller, womöglich wegen falscher Füllung: Je weniger Tinte in der Patrone nämlich, umso größer die Gefahr, dass sich die Luft durch die Hand erwärmt, sich ausdehnt und die Tinte hinausdrückt. Verdammtes Ding eben!

