Drei tote Frauen nahe London – Täter mit Armbrust auf der Flucht

Am Dienstagabend wurden in Bushey nördlich von London drei Frauen getötet. Als die Polizei gegen 19 Uhr zu einem Haus gerufen wurde, fanden die Beamten die drei Schwerverletzten vor. Offenbar wurden sie zunächst gefesselt und dann erschossen. Sie starben noch vor Ort. Laut einem Bericht des Guardian sollen die Frauen verwandt gewesen sein. Laut Daily Mail handelte es sich um die 61-jährige Frau und die 25- und 28-jährigen Töchter eines Fernsehkommentators der .

Nach Morden in Bushey: Polizei sucht Verdächtigen mit Armbrust

Seitdem sucht die Polizei nach einem 26-jährigen Tatverdächtigen, der sich vermutlich mit einer Armbrust auf der Flucht befindet. Er soll laut Daily Mail der ehemalige Partner der getöteten 25-Jährigen sein. Die Öffentlichkeit wurde gewarnt, sich dem Mann nicht zu nähern, sondern den Notruf zu wählen. Womöglich halte er sich in Hertfordshire oder in Enfield im Norden Londons auf, wo er lebt. Nachbarn haben laut Guardian berichtet, dass am Mittwochmorgen bewaffnete Beamte sein Haus durchsuchten. In einer Pressekonferenz der Polizei, die im Fernsehen übertragen wurde, wurde der 26-Jährige dazu aufgerufen, sich zu melden.

Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. „Das ist ein unglaublich schwerwiegender Vorfall für die Familie der Opfer, und wir bitten darum, ihre Privatsphäre zu respektieren, während sie verarbeitet, was passiert ist”, sagte Detective Superintendent Rob Hall.