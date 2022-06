Das Feuer und die Folgen: London fünf Jahre nach dem Brand im Grenfell Tower

Von Susanne Ebner - vor 36 Min.

Im Juni 2017 stand der Londoner Grenfell Tower in Flammen. Die Erinnerungen an die Katastrophe sind bei den Anwohnern noch frisch. Und ihr Blick in die Zukunft ist düster.

Fünf Jahre ist es bereits her, dass der Grenfell Tower im Westen Londons sich in ein flammendes Inferno verwandelte. Ein schreckliches Inferno, bei dem 72 Menschen den Tod fanden. Brandursache war – was unfassbar banal klingt – ein defekter Kühlschrank. Menschen, die in der Nähe des Towers leben, erinnern sich an die Ereignisse von damals jedoch, als seien sie gerade erst geschehen. Doch wie leben sie damit?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .