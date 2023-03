König Charles lädt Harry und Meghan offenbar zur Krönung ein

Die Spekulationen haben ein Ende: Harry und Meghan sind laut einem Bericht zur Krönung von Charles eingeladen. Ob sie darin teilnehmen werden, ist aber noch nicht klar.

Seit Wochen wird spekuliert, ob König Charles III. seinen Sohn Harry und dessen Ehefrau Meghan zu seiner Krönung am 6. Mai einladen wird. Jetzt gibt es laut der britischen Sunday Times Klarheit. Prinz Harry habe "eine E-Mail des Büros seiner Majestät hinsichtlich der Krönung" erhalten, zitierte die Zeitung einen Sprecher des Paars. Ob die Sussexes die Einladung annehmen, ist noch unklar. Vorerst werde es keine Stellungnahme der beiden geben.

Das Ehepaar lebt gemeinsam mit seinen Kindern in Meghans Heimat Kalifornien. Sie hatten sich 2020 dazu entschieden, ein unabhängigeres Leben zu führen. Seitdem sind sie nur noch selten in Harrys Heimat zurückgekehrt. Bei der Beerdigung von seiner Großmutter Elizabeth II. im September vergangenen Jahres kamen die beiden jedoch nach London.

Harry und Meghan kritisieren britisches Königshaus

In den vergangenen Monaten dürften Harry und Meghan für viel Ärger im britischen Königshaus gesorgt haben. In einer Netflix-Doku, in zahlreichen Interview und auch in Harrys Memoiren "Spare" hat das Paar kaum ein gutes Haar an Harrys Familie in England gelassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Am Samstagabend bei einem Gespräch mit dem Trauma-Experten und Autor Gabor Maté bezeichnete Harry seine Heimat als "zerrüttetes Zuhause". Maté analysierte anhand der Schilderungen in Harrys Memoiren, dass dieser in früher Kindheit emotional vernachlässigt worden sei. Offen ließ Harry in dem Gespräch, ob er eine Aussöhnung mit seiner Familie aktuell für möglich hält – und ob er plant, die Einladung zur Krönung seines Vaters Charles anzunehmen.

Harry und Meghan könnten während Krönung im Buckingham Palast unterkommen

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Harry und Meghan ihr zweites Zuhause in Großbritannien aufgeben müssen. Charles soll Medienberichten zufolge die Räumung von Frogmore Cottage angeordnet haben. Dafür hätten sie bis Sommer Zeit, wie der Biograf Omid Scobie unter Berufung auf eine Quelle aus dem Umfeld des Paars bekannt gab. Statt den Sussexes soll künftig Charles Bruder Prinz Andrew dort wohnen.