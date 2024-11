Königin Camilla verpasst Weltkriegsgedenken wegen Erkrankung

Die britische Königin Camilla wird nicht am Gedenken für die Gefallenen der beiden Weltkriege und weiterer Konflikte an diesem Wochenende teilnehmen.

Die 77-Jährige folgt damit dem Rat ihrer Ärzte, wie der Buckingham-Palast mitteilte. Die Frau von König Charles III. (75) musste zuletzt mehrere Termine wegen einer «saisonalen Atemwegsinfektion» absagen.

Sie wird nun weder bei dem Festakt in der Londoner Royal Albert Hall am Samstagabend, noch an der traditionellen Kranzniederlegung an der zentralen Gedenkstätte Cenotaph im Regierungsviertel am Sonntag dabei sein.

Erster großer Auftritt Kates nach Abschluss von Therapie

Grund zur Sorge oder eine Verschlechterung ihres Zustands gebe es aber nicht, meldete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf Palastkreise.

Neben ihrer Genesung gehe es Camilla auch darum, andere nicht anzustecken, hieß es in der Mitteilung des Palasts. Trotzdem sei sie schwer enttäuscht, nicht dabei sein zu können. Sie hoffe, ihr Programm an öffentlichen Auftritten in der kommenden Woche wieder aufnehmen zu können.

Sowohl König Charles, der wegen einer Krebserkrankung behandelt wird, als auch Princess Kate die erst kürzlich das Ende ihrer Chemotherapie verkündete, sollen aber bei beiden Events dabei sein. Für Kate ist es sogar der erste große Auftritt seit Abschluss ihrer Behandlung.

