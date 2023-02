Leiche entdeckt: Briten bangen um vermisste Mutter

Die Frau verschwand spurlos. Jetzt wurde eine Leiche entdeckt – und der Lebensgefährte der 45-Jährigen kritisierte die Behörden massiv. Selbst Premierminister Rishi Sunak äußerte sich bereits.

Es könnte das Ende einer wochenlangen verzweifelten Suche bedeuten: Am Sonntag wurde eine Leiche im Fluss Wyre im Nordwesten Englands gefunden; nur etwas mehr als einen Kilometer von jenem Ort entfernt, in dem eine 45-jährige Frau vor rund drei Wochen auf mysteriöse Weise verschwand. Die jüngste Entwicklung in dem Fall dominierte auch am Montag die Zeitungen in Großbritannien. „Die schlimmste Befürchtung der Familie könnte wahr werden“, titelte der Daily Mirror.

Seit dem Verschwinden der zweifachen Mutter hält der Vermisstenfall das ganze Königreich in Atem. Die Finanzberaterin brachte am 27. Januar ihre neun und sechs Jahre alten Töchter zur Schule. Danach ging sie mit ihrem Hund Willow am Fluss nahe der Ortschaft St. Michael’s on Wyre spazieren. Auch dort wurde sie noch einmal gesehen. Kurze Zeit später jedoch wurde der Hund entdeckt. Er wirkte verstört. Auf einer Parkbank neben dem Bachlauf eines Flusses lag ihr Smartphone. Es war noch eingewählt in eine Arbeitskonferenz. Von der Frau fehlte aber jede Spur.

Massive Kritik: Polizei macht Alkoholsucht der Vermissten öffentlich

Die Polizei ging lange davon aus, dass sie in den Fluss Wyre gefallen und ertrunken ist, als sie einen Tennisball ihres Hundes aus dem Wasser holen wollte. Sie sei vermutlich von ihrer schweren Kleidung hinuntergezogen worden, hieß es. Doch ihr Lebensgefährte und der Vater der Kinder glaubte nicht an diese Theorie und zeigte sich unzufrieden mit dem Vorgehen der Behörden. Er meldete sich in zahlreichen Interviews zu Wort und forderte, die Suche auszuweiten. Die Ermittlungen bezeichnete er als schleppend.

Massiv in die Kritik geriet die Polizei dann vergangene Woche. Die Beamten machten öffentlich, dass die Frau wohl unter einer Alkoholsucht litt, die durch Probleme mit den Wechseljahren verursacht worden sei. Frauenrechtler betonten, dass dadurch das Vertrauen in die Arbeit der Polizei erneut erschüttert würde. Auch Premierminister Rishi Sunak äußerte sich besorgt. Falls sich nun bestätigt, dass es sich bei dem Leichnam um die Vermisste handelt, muss die Polizei eine weitere Frage beantworten: Warum wurde ihre Leiche nicht früher gefunden?

