Große Ehre für Royals-Fan: Prinz William trifft ihn heimlich ohne Handys und Kameras

Er gilt als einer der leidenschaftlichsten Fans der britischen Königsfamilie: John Loughrey (70) hat die Windsors unzählige Male getroffen und widmet ihnen einen Großteil seines Lebens. Doch ein Moment bleibt für ihn unvergessen – ein privates Treffen mit Prinz William ohne Handys, ohne Kameras, nur unter vier Augen. Was der Royal-Fan bei dem Treffen erlebte.

Prinz William trifft einen Royal-Fan heimlich vor dem Kensington-Palast

Seit Prinzessin Dianas tragischem Unfalltod 1997 besucht Royal-Fan John Loughrey jedes Jahr am 1. Juli den Kensington-Palast in London, um an die „Prinzessin der Herzen“ zu erinnern. Blumen, Kerzen und Erinnerungsstücke schmücken dann das Eingangstor – ein Ritual, das nicht unbemerkt blieb. Am 1. Juli 2019, Dianas 58. Geburtstag, wurde Loughrey mit einer besonderen Überraschung geehrt: Prinz William selbst trat aus dem Palast, um ihn und seine Freunde zu treffen. Die Regeln waren streng: keine Handys, keine Kameras – ein intimer Moment nur zwischen dem Thronfolger und seinen treuesten Anhängern.

Im Gespräch mit der Bild-Zeitung zu seinem 70. Geburtstag erinnert sich Loughrey, dass Prinz William gesagt habe: „Nicht viele Menschen erinnern sich an den Geburtstag meiner Mutter. Sie erinnern sich an ihren Todestag. Danke, dass Sie sie nicht vergessen haben!“. Für den Royal-Fan ein bewegender Augenblick, der dazu geführt habe, dass er sich noch enger mit der britischen Königsfamilie verbunden gefühlt habe.

Geste aus dem Königshaus: William und Kate versorgen Fans mit Croissants

Doch das war nicht das einzige Zeichen der Anerkennung von Prinz William. Loughrey ist in Großbritannien bekannt dafür, große royale Ereignisse hautnah mitzuerleben – oft unter extremen Bedingungen. Zur Geburt von Prinzessin Charlotte im Mai 2015 campierte er gar vier Wochen lang vor der St. Mary’s Klinik in London.

Sein Einsatz wurde belohnt: Kate und William ließen den wartenden Fans Croissants und Kaffee bringen – direkt aus dem Krankenhaus. Eine herzliche Geste für die treusten Anhänger des Paares.

Auch Prinzessin Kate kennt Loughrey inzwischen persönlich. Beim Weihnachtsgottesdienst in Sandringham hatte er die Gelegenheit, ihr sowie den drei Kindern Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) die Hand zu schütteln. „William kennt mich. Er kommt immer zu mir, wenn er mich sieht“, sagte Loughrey stolz gegenüber Bild.

Zuletzt habe der „Super-Fan“ Prinz William am 6. März getroffen und ihm Blumen für Prinzessin Kate überreicht. Als der Thronfolger Loughrey erblickte, habe er ihn mit den Worten „Schön, dich wiederzusehen“, begrüßt.

Sein Einsatz für die Königsfamilie bleibt ungebrochen und wurde zu seinem Geburtstag belohnt: Zum Commonwealth Day wurde er in die Westminster Abbey eingeladen – eine Ehre, die nur wenigen Fans zuteil wird.

