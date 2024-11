Ermittlungen nach Brand in Krankenhaus mit einem Todesopfer

Nach dem Brand in einem Krankenhaus im Landkreis Waldeck-Frankenberg mit einem Toten und 13 Verletzten soll nun die Ursache für das Feuer ermittelt werden. Die Untersuchungen würden jetzt anlaufen, teilte die Polizei mit. Der Brand war nach ersten Erkenntnissen in einem Patientenzimmer in einem Krankenhaus in Frankenberg (Eder) ausgebrochen.

Bei dem Toten soll es sich den Angaben nach um den Patienten aus dem betroffenen Zimmer handeln. Das Feuer brach am Donnerstag gegen 18.40 Uhr aus und konnte gelöscht werden. Da Teile des Krankenhauses vorerst nicht mehr nutzbar sind, wurden rund 150 Patienten in umliegende Kliniken verlegt. Über den Gesundheitszustand der Verletzten konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.