Blaulicht

vor 24 Min.

Großeinsatz in Offenburg: Schüler nach Angriff mit Schusswaffe gestorben

An der Waldbachschule in Offenburg kam es am Donnerstag zu einem Großeinsatz. Ein Jugendlichen hat einen Mitschüler mit einer Schusswaffe verletzt.

Am Donnerstag kommt es an einer Schule zu einem Großeinsatz der Polizei in Offenburg. In einer Schule sollen Schüsse gefallen sein. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Von Bianca Dimarsico Artikel anhören Shape