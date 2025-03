Feuer griff auf Nachbargebäude über: Vier Wohnhäuser brennen in Walldorf

Vier Wohngebäude haben in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) Feuer gefangen. Sie stehen komplett in Brand, wie ein Polizeisprecher am Mittag sagte. Ein Mensch sei verletzt worden – wie schwer, sei bisher nicht bekannt. Auch zur Brandursache gab es zunächst noch keine Erkenntnisse.

Als die Feuerwehr eintraf, habe bereits ein Gebäude in Flammen gestanden. Das Feuer habe sich in dem eng bebauten Gebiet schnell ausgebreitet. Die Nachbargebäude wurden evakuiert, für die Bewohner wurde eine Sammelstelle eingerichtet. Die entstandene Rauchwolke ist weithin sichtbar, auch außerhalb Walldorfs.

Feuerwehr, Polizei, Drohne und Hubschrauber an Brandlöschung in Walldorf beteiligt

Feuerwehr und Polizei sind mit starkem Kräfteaufgebot im Einsatz. Auch ein Hubschrauber war im Anflug. Eine Polizeidrohne unterstützt die Löscharbeiten und überwacht das Ausmaß des Brandes.

Die Bevölkerung wurde angehalten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Anwohner hatten die Rettungskräfte verständigt, nachdem das Feuer in dem Wohnviertel ausgebrochen war. Die Einsatzstelle wurde weiträumig abgesperrt.

Icon Vergrößern Eine Rauchwolke steht über Walldorf. Die Feuerwehr ist mit starken Einsatzkräften vor Ort. Foto: René Priebe, dpa Icon Schließen Schließen Eine Rauchwolke steht über Walldorf. Die Feuerwehr ist mit starken Einsatzkräften vor Ort. Foto: René Priebe, dpa

Katwarn und Nina warnen vor Rauchentwicklung in Walldorf

Die beiden Handy-Warnapps Katwarn und Nina schicken aktuell eine Warnung für Walldorf heraus, berichten lokale Medien vor Ort: „Durch einen Brand kommt es zu einer starken Rauchentwicklung in Walldorf.“ Bürger und Bürgerinnen werden darum gebeten, das betroffene Gebiet zu meiden sowie Fenster und Türen geschlossen zu halten. Ebenfalls sollen Lüftungen und Klimaanlagen abgeschaltet werden. (mit dpa)