Wo ist Pawlos? Keine Hinweise durch Taucher, Suche geht an Land weiter

Einsatzkräfte und weitere Teile der Bevölkerung im hessischen Weilburg sind seit Dienstag auf der Suche nach dem Grundschüler Pawlos: Seit dem Mittag des 25. März wird das Schulkind vermisst, bislang fehlt jedoch jede Spur von dem Jungen. „Ziel unserer Maßnahmen ist und bleibt das Auffinden des Jungen“, betonte die Polizei. Nach Polizeiangaben ist das Kind „autistisch veranlagt“ und befindet sich vermutlich in einer hilflosen Lage.

Da entscheidende Hinweise noch nicht eingegangen sind, wurden am Freitag auch Taucher eingesetzt - sie sollten die Einsatzkräfte bei der Absuche der Gewässer unterstützen. Spezialisierte Taucher von Polizei und Feuerwehr suchten den Fluss Lahn in der mittelhessischen Stadt auf einer Strecke von mehreren hundert Metern intensiv ab, wie eine Polizeisprecherin sagte. Entscheidende Hinweise ergaben sich daraus jedoch nicht. Nun will die Polizei am Wochenende an Land weitersuchen. Die Beamtinnen und Beamten setzen weiter darauf, den Jungen lebend zu finden.

Polizei prüft Video, das mit hoher Wahrscheinlichkeit Pawlos zeigt

Derzeit prüfe die Polizei ein Video, auf dem der Erstklässler möglicherweise zu sehen ist. Ein Junge stehe in dem Video auf einer stark befahrenen Straße. Neben ihm sei ein Verkehrsteilnehmer zu erkennen, der ihn von der Fahrbahn begleitet, teilte die Polizei Westhessen in der Nacht auf Freitag auf Instagram mit. Bei dem Jungen handle es sich „mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit“ um Pawlos.

„Wir gehen aktuell davon aus, dass die Aufnahmen am Dienstagmittag entstanden sind. Der Urheber ist uns bekannt, das Video ist Gegenstand der Ermittlungen. Wir bitten Euch darum, von Spekulationen und Wertungen abzusehen!“, schrieb die Polizei weiter. Das Video kursiere in den sozialen Netzwerken.

Wie sieht der vermisste Junge Pawlos aus Weilburg aus?

Der Sechsjährige stammt aus dem rund 15 Kilometer entfernten Waldbrunn und besucht in Weilburg die Grundschule. Diese habe er nach Angaben der Polizei nach dem Mittagessen verlassen und sei danach nicht nach Hause zurückgekehrt.

Den Polizeiangaben zufolge besitzt Pawlos Dawit eine dunkle Hautfarbe und dunkle Haare. Am Dienstag war er mit einem gestreiften Pullover und einer grauen Jeans bekleidet in der Schule gewesen. Zuletzt gesehen worden sei er auf seinem Fußweg im Bereich des Bahnhofs. Auch die Auswertung von Videomaterial, unter anderem aus Bus und Bahn, wird aktuell vorangetrieben.

Icon Vergrößern Der sechsjährige Junge Pawlos wird seit Dienstag vermisst. Foto: Polizeipräsidium Westhessen Icon Schließen Schließen Der sechsjährige Junge Pawlos wird seit Dienstag vermisst. Foto: Polizeipräsidium Westhessen

Suche nach sechsjährigem Pawlos in Hessen: Großeinsatz in Weilburg

In Videos auf Instagram informieren auch Weilburgs Bürgermeister Johannes Hanisch und die Polizei über das aktuelle Geschehen. Dabei wird die Bevölkerung angehalten, Hinweise an die Polizei zu melden. Hanisch bedankte sich zuletzt bei den Bürgerinnen und Bürgern für deren Unterstützung.

Wo könnte der vermisste Junge stecken?

Auch auf Spielplätzen oder Baugeräten sei es möglich, dass der Junge sich verstecke. Statt ihn anzusprechen, wenn man ihn sehe, solle man den Einsatzkräften Bescheid geben. „Wir wissen von Pawlos, dass er sehr abenteuerlustig und aktiv ist. Er klettert gerne und könnte sich deshalb in natürlichem Gelände aufhalten“, zitiert die Tagesschau den Bürgermeister. „Außerdem mag er Wasser, weshalb wir verstärkt an der Lahn suchen.“ Auch in der Nähe von Bahngleisen könne Pawlos sich aufhalten, vermutet Hanisch, da der Junge sich für Züge interessiere.

Icon Vergrößern Pawlos, ein Junge aus Weilburg, wird seit Dienstagmittag vermisst. Foto: Polizeipräsidium Westhessen Icon Schließen Schließen Pawlos, ein Junge aus Weilburg, wird seit Dienstagmittag vermisst. Foto: Polizeipräsidium Westhessen

Mehr als 600 Einsatzkräfte suchten laut Polizei seit dem Tag seines Verschwindens nach ihm. Auch ein Polizeihubschrauber, die Wasserschutzpolizei und die Reiterstaffel waren bisher im Einsatz. Die Polizei arbeite nach eigenen Angaben mit Verantwortlichen der Stadt Weilburg, der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks zusammen. Zugleich setze man weiter auf die wichtige Hilfe der Bevölkerung, hieß es von der Polizei.