Großeinsatz: Schulkind in Weilburg vermisst

Einsatzkräfte und die Bevölkerung im hessischen Weilburg sind auf der Suche nach dem Grundschüler Pawlos: Seit dem Dienstagmittag wird das Schulkind vermisst, bislang fehlt offenbar jede Spur von dem Jungen. Wie die Polizei mitteilt, stamme er aus dem rund 15 Kilometer entfernten Waldbrunn und besucht in Weilburg die Grundschule. Diese habe er am Mittag verlassen und sei danach nicht nach Hause zurückgekehrt.

Den Polizeiangaben zufolge ist Pawlos Dawit sechs Jahre alt, schwarz und hat dunkle Haare. Am Dienstag war er mit einem gestreiften Pullover und einer grauen Jeans bekleidet in der Schule gewesen. Zuletzt gesehen worden sei er auf seinem Fußweg im Bereich des Bahnhofs.

Suche nach Jungen in Hessen: Großeinsatz in Weilburg

In Videos auf Instagram informiert auch Weilburgs Bürgermeister Johannes Hanisch über das aktuelle Geschehen. Darin heißt es, der Junge sei Autist, Hanisch bittet die Bevölkerung darum, Augen und Ohren offenzuhalten sowie Hinweise sofort weiterzugeben. Den Informationen des Bürgermeisters zufolge ist der Junge sieben Jahre alt. Pawlos habe Freude daran, wegzulaufen und sich zu verstecken, sagt er – was die Suche zusätzlich erschwere. Er sei womöglich in „Ecken, Nischen und Höhlen“ versteckt, heißt es in einem Video von Hanisch.

Auch auf Spielplätzen oder Baugeräten sei es möglich, dass der Junge sich verstecke. Statt ihn anzusprechen, wenn man ihn sehe, solle man den Einsatzkräften Bescheid geben. „Wir wissen von Pawlos, dass er sehr abenteuerlustig und aktiv ist. Er klettert gerne und könnte sich deshalb in natürlichem Gelände aufhalten“, zitiert die Tagesschau. den Bürgermeister „Außerdem mag er Wasser, weshalb wir verstärkt an der Lahn suchen.“ Auch in der Nähe von Bahngleisen könne Pawlos sich aufhalten, vermutet Hanisch, da der Junge sich für Züge interessiere.

Der Grundschüler Pawlos auf einem aktuellen Fahndungsfoto. Foto: Polizei Westhessen

Rund 130 Einsatzkräfte seien auf der Suche, sagte der Bürgermeister. Bei der Fahndung setze die Polizei nach eigenen Angaben unter anderem einen Hubschrauber und ein Boot der Wasserschutzpolizei ein.