Polizei stellt 17-Jährigen mit Waffen im Auto

Die Polizei hat bei einem Großeinsatz in Frankfurt einen Jugendlichen festgenommen, der in einem Auto Waffen bei sich hatte. Zeugen hatten die Beamten am Donnerstagabend informiert, dass eine Menschengruppe auf eine andere Person einschlagen würde. Sie berichteten auch von Knallgeräuschen wie bei einem Schuss. Die Polizei rückte aus, ein Polizeihubschrauber stieg auf.

Die Beamten fanden im Stadtteil Sossenheim einen 19-jährigen Geschädigten - und einen 17-jährigen Tatverdächtigen, der mit einer Schreckschusswaffe in einem Auto in der Nähe saß. Die Beamten nahmen den jungen Mann fest und stellten dabei auch eine Machete sicher. Der 17-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinen Eltern übergeben. Die Hintergründe waren am Freitag noch unklar.