Neuer Citroën C3 Aircross: Großes Gefährt für kleines Geld

Der neue Opel Frontera bekommt einen französischen Vetter. Denn Citroën bringt auf der gleichen Basis in diesem Frühjahr den neuen C3 Aircross in den Handel. Noch einmal runde zehn Prozent günstiger als das Modell aus Rüsselsheim, kostet das Pariser Stadt-SUV dem Hersteller zufolge als Verbrenner mindestens 18.790 Euro, wird aber für 26.490 Euro aufwärts auch rein elektrisch angeboten.

Dafür gibt es einen aufrechten und robusten Kleinwagen, der auf 4,39 Meter gestreckt wurde und bei 2,67 Metern Radstand genügend Platz für eine optionale dritte Sitzreihe bietet. Während der Kofferraum dann allerdings nur noch 72 Liter fasst, stehen beim Fünfsitzer 460 Liter zur Verfügung. Werden alle Sitze flachgelegt, passen laut Citroën bis zu 1.600 Liter hinter die große Klappe.

Bis zu rund 400 Kilometer mit einer Ladung in der E-Version

Die E-Version fährt mit einem 81 kW/113 PS starken Frontmotor und kommt auf bis zu 142 km/h. Gespeist wird sie aus einem Akku mit 44 kWh, der 307 Kilometer Normreichweite bietet. Später folgt ein größerer Akku, mit dem rund 400 Kilometer möglich sein sollen. So oder so wird am Wechselstrom mit maximal 11 und am Gleichstrom mit bis zu 100 kW geladen. Wer weiter fahren will oder weniger Geduld hat, dem bietet Citroën auch einen Benziner mit 74 kW/100 PS oder einen Mild-Hybriden, der auf 100 kW/136 PS kommt und zumindest beim Rangieren elektrisch rollt.